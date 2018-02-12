Лыжник Долидович восстановился после схода на Олимпиаде в скиатлоне
12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Лыжник Сергей Долидович восстановился после досрочного завершения борьбы в скиатлоне на Олимпийских играх в Республике Корея. Об этом рассказал спортсмен на своей странице в социальных сетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидер белорусской лыжной команды
«Сошел с дистанции в скиатлоне
Следующий старт, в котором примет участие белорусский атлет, состоится 16 февраля. Мужчины определят сильнейших в гонке на 15 км свободным стилем. Для Сергея Долидовича это уже седьмая Олимпиада в карьере. Наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в 2014 году в Сочи, где занял пятое место в
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