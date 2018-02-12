Лыжник Долидович восстановился после схода на Олимпиаде в скиатлоне

Лидер белорусской лыжной команды из-за проблем со здоровьем вынужден был досрочно завершить выступление.

«Сошел с дистанции в скиатлоне из-за проблем с бронхами и всем, что с этим связано. Сейчас чувствую себя нормально. Жаль только, что подвел всех, кто за меня болеет. Подвели старые болячки. Когда температура ниже минус 15, то стараюсь не выступать. На стадионе в воскресенье было 12 градусов мороза, на дальней точке минус 17. Вдобавок ветер. Если и дальше будет такой мороз — мне будет тяжеловато. Хочется верить, что у меня только с дыханием проблемы. Следующая гонка 16 февраля. Есть время на восстановление. Верю, что дальше будет лучше», — рассказал Сергей Долидович.