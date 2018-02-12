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12 февраля 2018, 8:06 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Лыжник Долидович восстановился после схода на Олимпиаде в скиатлоне

12 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Лыжник Сергей Долидович восстановился после досрочного завершения борьбы в скиатлоне на Олимпийских играх в Республике Корея. Об этом рассказал спортсмен на своей странице в социальных сетях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидер белорусской лыжной команды из-за проблем со здоровьем вынужден был досрочно завершить выступление.

«Сошел с дистанции в скиатлоне из-за проблем с бронхами и всем, что с этим связано. Сейчас чувствую себя нормально. Жаль только, что подвел всех, кто за меня болеет. Подвели старые болячки. Когда температура ниже минус 15, то стараюсь не выступать. На стадионе в воскресенье было 12 градусов мороза, на дальней точке минус 17. Вдобавок ветер. Если и дальше будет такой мороз — мне будет тяжеловато. Хочется верить, что у меня только с дыханием проблемы. Следующая гонка 16 февраля. Есть время на восстановление. Верю, что дальше будет лучше», — рассказал Сергей Долидович.

Следующий старт, в котором примет участие белорусский атлет, состоится 16 февраля. Мужчины определят сильнейших в гонке на 15 км свободным стилем. Для Сергея Долидовича это уже седьмая Олимпиада в карьере. Наиболее высокого результата на главных стартах четырехлетия он добился в 2014 году в Сочи, где занял пятое место в масс-старте на 50 км.

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