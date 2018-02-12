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12 февраля 2018, 7:16 | Фигурное катание | Р-Спорт

Фигуристы принесли сборной России 2-ю медаль ОИ, завоевав серебро в командном турнире

КАННЫН, 12 фев — РИА Новости. Российские фигуристы выиграли серебро командного турнира на Олимпиаде-2018 и принесли сборной России вторую медаль Игр в Пхенчхане.

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© AFP 2018
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Командный турнир фигуристов завершился в Канныне в понедельник произвольной программой танцевальных дуэтов. Российская пара Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев получила 110,43 балла.

По итогам турнира российская команда набрала 66 очков и заняла второе место, уступив лишь канадцам, в активе которых 73 очка. Бронза досталась американцам, набравшим 62 очка.

Серебро командных соревнований фигуристов стало второй наградой в копилке сборной России на Играх-2018 после бронзы шорт-трекиста Семена Елистратова.

© Ньюстюб
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