Фигуристы принесли сборной России 2-ю медаль ОИ, завоевав серебро в командном турнире

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в одиночном катании Аделина Сотникова отметила, что российские фигуристы, занявшие второе место в командных соревнованиях на Олимпиаде-2018, показали лучший для себя результат. Она также добавила, что если бы Михаил Коляда в короткой программе показал все, на что способен, то россияне были бы первыми.