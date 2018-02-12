Удастся ли Дальмайер исторический дубль? Устоят ли чешские позиции?
В понедельник в Пхенчхане состоятся олимпийские гонки преследования.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
12 февраля, понедельник
13.10 (время московское). Женщины. Гонка преследования. Наши: Татьяна АКИМОВА, Ульяна КАЙШЕВА.
15.00. Мужчины. Гонка преследования. Наши: Антон БАБИКОВ.
Ход и результат спринтерских гонок в Пхенчхане, особенно мужской, не совпал с ожиданиями. Многих из тех, кто поднялся на пьедестал за олимпийскими наградами, там не ждали. Теперь главными вопросами будут следующие: продолжатся ли сенсации или те, кого принято считать фаворитами, все же возьмут свое?
ДАЛЬМАЙЕР В ПОГОНЕ ЗА ДУБЛЕМ
Победа Лауры Дальмайер в спринте — как раз тот результат, который можно назвать ожидаемым. Немка продемонстрировала потрясающую готовность к главному старту, и ее не смутили ни мороз, ни роза ветров на стрельбище, ни
Серебряному и бронзовому призерам придется сложнее. И для Марты Ольсбу, и для Вероники Витковой быть в тройке призеров на Олимпиаде — серьезное достижение. Чешка даже спать улеглась со своей медалью. Настроиться после этого на новый бой будет непросто. Хотя норвежка, например, преследует неплохо: в этом сезоне она дважды «заезжала» в цветы. А вот у Витковой подобное получается не очень хорошо.
Эти обстоятельства в сочетании с плотными результатами в спринте дают шанс бороться за медали фавориткам Игр. Прежде всего, назовем опытнейшую Мари
Две лучшие преследовательницы сезона, исходя из зачета Кубка мира, Анастасия Кузьмина и Доротея Вирер. Они стартуют 14-й и 18-й соответственно в 30 и 50 секундах от Ольсбю (результат Дальмайер умышленно выносим за скобки). Но чтобы подобраться к призам нужно будет хорошо стрелять, что, как показали первые дни соревнований, на коварном стрельбище «Альпенсии» возможно не всегда.
Есть ли шанс бороться за медали у Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой, стартующих с 20-й и 33-й позиций? Прямо скажем, не великие.
ЗЛОЙ ФУРКАД
Едва ли сможет вмешаться в борьбу за медали в мужском преследовании и у нашего Антона Бабикова. Тем более, там кандидатов хватает и без него. Самым злым на старт пасьюта в понедельник выйдет Мартен Фуркад. Три промаха на лежке в спринте не просто оставили его за чертой призеров — впервые за 19 гонок, а отбросили на 8-е место. Это худший результат француза за два последних сезона. Но атаковать с 8-й позиции для Фуркада — не проблема, и его можно всерьез рассматривать как кандидата даже на золото. Эксперт «СЭ» Павел Ростовцев выразил мнение, что лидеры мирового биатлона — не только младший Фуркад, но и Йоханнес Бе — не справились психологически, и после первой гонки их должно отпустить. И Фуркад, по его мнению, обязательно будет в числе призеров.
Тем более что чемпион спринта Пайффер в гонках преследования выступает нестабильно и за высокими результатами в спринте редко следуют такие же высокие в пасьютах. Чаще он уступает самому себе несколько позиций. Вдобавок в понедельник нужно будет точно стрелять не на двух, а на четырех рубежах.
Михал Крчмарж и Доминик Виндиш — тоже те еще коты в мешках. Никто не знает, чего ожидать от них в гонках преследования. У итальянца даже после относительно удачных спринтов случаются провальные пасьюты, да и чех в рывках на много позиций вверх замечен не был. Так что, как предполагает и Ростовцев, высока вероятность того, что тройка призеров изменится полностью.
Среди тех, кто близко и может атаковать, кроме Фуркада, — немцы Бенедикт Долль и Симон Шемп. Последний после спринта был доволен собой и обожает контактные гонки. А тут ему еще будет гарантирована дружественная поддержка соотечественников на трассе. Может быть, будет готов выстрелить норвежец Эрленн Бьентегорд, оказавшийся выше всех своих именитых и титулованных соотечественников. В любом случае, не стоит исключать и новых сенсаций.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter