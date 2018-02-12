Удастся ли Дальмайер исторический дубль? Устоят ли чешские позиции?

12 февраля, понедельник

13.10 (время московское). Женщины. Гонка преследования. Наши: Татьяна АКИМОВА, Ульяна КАЙШЕВА.

15.00. Мужчины. Гонка преследования. Наши: Антон БАБИКОВ.

Ход и результат спринтерских гонок в Пхенчхане, особенно мужской, не совпал с ожиданиями. Многих из тех, кто поднялся на пьедестал за олимпийскими наградами, там не ждали. Теперь главными вопросами будут следующие: продолжатся ли сенсации или те, кого принято считать фаворитами, все же возьмут свое?

ДАЛЬМАЙЕР В ПОГОНЕ ЗА ДУБЛЕМ

Победа Лауры Дальмайер в спринте — как раз тот результат, который можно назвать ожидаемым. Немка продемонстрировала потрясающую готовность к главному старту, и ее не смутили ни мороз, ни роза ветров на стрельбище, ни что-либо еще. Она открыла счет своим олимпийским медалям и наверняка пожелает увеличить их количество. Только в нынешнем сезоне Дальмайер дважды выигрывала пасьют, стартуя со вторых мест, а уж с первой позиции, как говорится, сам бог велел побеждать. В прошлом году на предолимпийской неделе в Корее Лауре, кстати, удался золотой дубль в связке «спринт-преследование», а всего в карьере в Кубке мира их было у немки два. Если не случится ничего совсем уж экстремального, в понедельник с высокой долей вероятности будет еще один — олимпийский. Прежде ни одной женщине на Олимпиадах не удавалось выиграть преследование после спринта.

Серебряному и бронзовому призерам придется сложнее. И для Марты Ольсбу, и для Вероники Витковой быть в тройке призеров на Олимпиаде — серьезное достижение. Чешка даже спать улеглась со своей медалью. Настроиться после этого на новый бой будет непросто. Хотя норвежка, например, преследует неплохо: в этом сезоне она дважды «заезжала» в цветы. А вот у Витковой подобное получается не очень хорошо.

Эти обстоятельства в сочетании с плотными результатами в спринте дают шанс бороться за медали фавориткам Игр. Прежде всего, назовем опытнейшую Мари Дорен-Абер, которая стартует четвертой, и, конечно, Дарью Домрачеву — у нее девятый стартовый номер. Титулованная белорусская спортсменка на старте уступает Ольсбу 22 секунды — пустяковое отставание для Домрачевой, если та в хорошей форме. А уж работу над ошибками после спринта они со знаменитым мужем и наставником Оле Эйнаром Бьорндаленом и другими тренерами наверняка провели.

Две лучшие преследовательницы сезона, исходя из зачета Кубка мира, Анастасия Кузьмина и Доротея Вирер. Они стартуют 14-й и 18-й соответственно в 30 и 50 секундах от Ольсбю (результат Дальмайер умышленно выносим за скобки). Но чтобы подобраться к призам нужно будет хорошо стрелять, что, как показали первые дни соревнований, на коварном стрельбище «Альпенсии» возможно не всегда.

Есть ли шанс бороться за медали у Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой, стартующих с 20-й и 33-й позиций? Прямо скажем, не великие.

ЗЛОЙ ФУРКАД

Едва ли сможет вмешаться в борьбу за медали в мужском преследовании и у нашего Антона Бабикова. Тем более, там кандидатов хватает и без него. Самым злым на старт пасьюта в понедельник выйдет Мартен Фуркад. Три промаха на лежке в спринте не просто оставили его за чертой призеров — впервые за 19 гонок, а отбросили на 8-е место. Это худший результат француза за два последних сезона. Но атаковать с 8-й позиции для Фуркада — не проблема, и его можно всерьез рассматривать как кандидата даже на золото. Эксперт «СЭ» Павел Ростовцев выразил мнение, что лидеры мирового биатлона — не только младший Фуркад, но и Йоханнес Бе — не справились психологически, и после первой гонки их должно отпустить. И Фуркад, по его мнению, обязательно будет в числе призеров.

Тем более что чемпион спринта Пайффер в гонках преследования выступает нестабильно и за высокими результатами в спринте редко следуют такие же высокие в пасьютах. Чаще он уступает самому себе несколько позиций. Вдобавок в понедельник нужно будет точно стрелять не на двух, а на четырех рубежах.

Михал Крчмарж и Доминик Виндиш — тоже те еще коты в мешках. Никто не знает, чего ожидать от них в гонках преследования. У итальянца даже после относительно удачных спринтов случаются провальные пасьюты, да и чех в рывках на много позиций вверх замечен не был. Так что, как предполагает и Ростовцев, высока вероятность того, что тройка призеров изменится полностью.

Среди тех, кто близко и может атаковать, кроме Фуркада, — немцы Бенедикт Долль и Симон Шемп. Последний после спринта был доволен собой и обожает контактные гонки. А тут ему еще будет гарантирована дружественная поддержка соотечественников на трассе. Может быть, будет готов выстрелить норвежец Эрленн Бьентегорд, оказавшийся выше всех своих именитых и титулованных соотечественников. В любом случае, не стоит исключать и новых сенсаций.