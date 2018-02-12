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12 февраля 2018, 7:37 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеисты проводят первую тренировку на олимпийской арене в Южной Корее

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты проводят первую тренировку в хоккейном центре в Канныне, где пройдут матчи мужского олимпийского турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

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© РИА "Новости"

Команда занимается в следующих сочетаниях:

вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.

«белые»: Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Михаил Григоренко, Илья Каблуков;.

«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;.

«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов, Сергей Мозякин;.

«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин.

Первый матч команда олимпийских атлетов из России проведет 14 февраля против сборной Словакии.
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Хоккей

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