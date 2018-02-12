Российские хоккеисты проводят первую тренировку на олимпийской арене в Южной Корее
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеисты проводят первую тренировку в хоккейном центре в Канныне, где пройдут матчи мужского олимпийского турнира. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.
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Команда занимается в следующих сочетаниях:
вратари: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин;.
«белые»: Владислав Гавриков — Вячеслав Войнов, Илья Ковальчук — Павел Дацюк — Михаил Григоренко, Илья Каблуков;.
«красные»: Никита Нестеров — Алексей Марченко, Никита Гусев — Вадим Шипачев — Кирилл Капризов;.
«синие»: Андрей Зубарев — Артем Зуб, Сергей Широков — Николай Прохоркин — Александр Барабанов, Сергей Мозякин;.
«черные»: Богдан Киселевич — Егор Яковлев, Иван Телегин — Сергей Андронов — Сергей Калинин.
Первый матч команда олимпийских атлетов из России проведет 14 февраля против сборной Словакии.
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