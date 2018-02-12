Родченков назвал число «грязных» побед россиян на Олимпиаде в Сочи
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в программе американского телеканала CBS ответил на вопрос о том, сколько золотых медалей российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи были добыты с помощью допинга.
По мнению информатора WADA нечестных побед добились лыжник Александр Легков, скелетонист Александр Третьяков, и дважды бобслеист Александр Зубков.
Также Родченков заявил, что «грязным» оказалось российское золото в мужской биатлонной эстафете, где за Россию выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов и Антон Шипулин.
Всего на Играх россияне завоевали 11 золотых наград.
Ранее Родченков рассказал американскому каналу о роли Владимира Путина в российском допинге.
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