Родченков назвал число «грязных» побед россиян на Олимпиаде в Сочи

Цитата Григорий Родченков Пять. В биатлоне, лыжах, бобслее и скелетоне.

По мнению информатора WADA нечестных побед добились лыжник Александр Легков, скелетонист Александр Третьяков, и дважды бобслеист Александр Зубков.

Также Родченков заявил, что «грязным» оказалось российское золото в мужской биатлонной эстафете, где за Россию выступали Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Евгений Устюгов и Антон Шипулин.

Всего на Играх россияне завоевали 11 золотых наград.

Ранее Родченков рассказал американскому каналу о роли Владимира Путина в российском допинге.