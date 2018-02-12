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12 февраля 2018, 6:51 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Родченков попросил прощения. Что беглый ученый сказал в новом интервью

В ночь с воскресенья на понедельник в программе 60 minutes на американском канале CBS показали интервью с якобы экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Приводим главные цитаты.

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Человек, назвавшийся информатором ВАДА, появился перед публикой в новом обличии — с покрашенными волосами и измененными чертами лица. По требованию адвокатов и ФБР, под защитой которого находится ученый, перед появлением в кадре беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории по соображениям безопасности был загримирован до неузнаваемости. В программе CBS утверждается, что Родченков сделал пластическую операцию и не хочет раскрытия своей новой внешности, кроме того теперь он постоянно носит бронежилет. Сомнения в том, что на экране показан сам информатор подрывает только узнаваемый жесткий акцент. В остальном — Григория Михайловича (если интервью действительно давал он) распознать очень сложно.

О НОВОМ ВНЕШНЕМ ВИДЕ

— Маскировка сделана по соображениям безопасности, — заявил человек, которого представляют Родченковым. — Я знаю, что моя жизнь в опасности, поэтому решился на этот шаг.

О МЕДАЛЯХ В СОЧИ.

— Россияне в Сочи выиграли 13 золотых медалей, из них 5 — атлеты под допингом. Виды спорта? Биатлон, лыжи, бобслей и скелетон.

О РАБОТЕ АНТИДОПИНГОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

— Мы вели двойную работу. Конечно, как и любая аккредитованная лаборатория, мы должны были сообщать точный процент положительных проб. Но, с другой стороны, мы должны были защищать российскую сборную, потому что конечной целью была победа любой ценой на чемпионатах мира и Олимпийских играх, включая сочинские. Идея оставалась той же, которая была в советское время.

О ПОПЫТКЕ САМОУБИЙСТВА

— Когда я находился под следствием, пытался совершить самоубийство, потому что меня шантажировали, мне угрожали, хотели, чтобы я оболгал свою сестру — иначе отправят в тюрьму. Что я сделал? Я попытался проткнуть ножом свое сердце.

ОБ ОФИЦЕРЕ ФСБ ЕВГЕНИИ БЛОХИНЕ

— Официально он работал сантехником. У него даже был бейдж с надписью «Сантехник».

ОБ ЭКСПЕРТАХ ФСБ

— Эксперты ФСБ — гении! Они знали, как открываются пробирки. Я никогда не видел, как это делается. Я наблюдал только чудо: вот баночка закрыта, раз — и она уже открыта.

О ДЫРЕ В ЛАБОРАТОРИИ

— Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125. Тут стоял ящик, так что дыра была забаррикадирована. Ящик легко отодвигался. Очень просто и эффективно.

О ТОМ, ЧТО ВЗЯЛ С СОБОЙ В США

— Я захватил данные московского и сочинского компьютеров. В офисном компьютере я уничтожил все файлы согласно приказу ФСБ.

О ЧИСТОТЕ ОЛИМПИАД

— Верить в то, что Олимпийские игры когда-нибудь будут чистыми, можно. Но это человеческая природа. И это не имеет ничего общего со спортом. Как минимум 20 стран используют допинг.

О ЧУВСТВЕ ВИНЫ

— Теперь это большая проблема. И я прошу прощения, что создал эту проблему. Все из-за моего опыта и знаний. Я прошу прощения, потому что сейчас эта система эффективна и работоспособна. И я точно не вносил вклад в борьбу против допинга. Точно нет.
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