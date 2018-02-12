Родченков попросил прощения. Что беглый ученый сказал в новом интервью

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Человек, назвавшийся информатором ВАДА, появился перед публикой в новом обличии — с покрашенными волосами и измененными чертами лица. По требованию адвокатов и ФБР, под защитой которого находится ученый, перед появлением в кадре беглый экс-глава Московской антидопинговой лаборатории по соображениям безопасности был загримирован до неузнаваемости. В программе CBS утверждается, что Родченков сделал пластическую операцию и не хочет раскрытия своей новой внешности, кроме того теперь он постоянно носит бронежилет. Сомнения в том, что на экране показан сам информатор подрывает только узнаваемый жесткий акцент. В остальном — Григория Михайловича (если интервью действительно давал он) распознать очень сложно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">In Sochi, Rodchenkov says he was helped by the Russian intelligence service, the FSB. An agent posing as a plumber would help open “tamper-proof” bottles and replace dirty urine with clean urine frozen before the Games. <a href="https://t.co/9N0MZe3Vs3">pic.twitter.com/9N0MZe3Vs3</a></p>— 60 Minutes (@60Minutes) <a href="https://twitter.com/60Minutes/status/962846325921472512?ref_src=twsrc%5Etfw">12 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О НОВОМ ВНЕШНЕМ ВИДЕ

— Маскировка сделана по соображениям безопасности, — заявил человек, которого представляют Родченковым. — Я знаю, что моя жизнь в опасности, поэтому решился на этот шаг.

О МЕДАЛЯХ В СОЧИ.

— Россияне в Сочи выиграли 13 золотых медалей, из них 5 — атлеты под допингом. Виды спорта? Биатлон, лыжи, бобслей и скелетон.

О РАБОТЕ АНТИДОПИНГОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ

— Мы вели двойную работу. Конечно, как и любая аккредитованная лаборатория, мы должны были сообщать точный процент положительных проб. Но, с другой стороны, мы должны были защищать российскую сборную, потому что конечной целью была победа любой ценой на чемпионатах мира и Олимпийских играх, включая сочинские. Идея оставалась той же, которая была в советское время.

О ПОПЫТКЕ САМОУБИЙСТВА

— Когда я находился под следствием, пытался совершить самоубийство, потому что меня шантажировали, мне угрожали, хотели, чтобы я оболгал свою сестру — иначе отправят в тюрьму. Что я сделал? Я попытался проткнуть ножом свое сердце.

ОБ ОФИЦЕРЕ ФСБ ЕВГЕНИИ БЛОХИНЕ

— Официально он работал сантехником. У него даже был бейдж с надписью «Сантехник».

ОБ ЭКСПЕРТАХ ФСБ

— Эксперты ФСБ — гении! Они знали, как открываются пробирки. Я никогда не видел, как это делается. Я наблюдал только чудо: вот баночка закрыта, раз — и она уже открыта.

О ДЫРЕ В ЛАБОРАТОРИИ

— Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125. Тут стоял ящик, так что дыра была забаррикадирована. Ящик легко отодвигался. Очень просто и эффективно.

О ТОМ, ЧТО ВЗЯЛ С СОБОЙ В США

— Я захватил данные московского и сочинского компьютеров. В офисном компьютере я уничтожил все файлы согласно приказу ФСБ.

О ЧИСТОТЕ ОЛИМПИАД

— Верить в то, что Олимпийские игры когда-нибудь будут чистыми, можно. Но это человеческая природа. И это не имеет ничего общего со спортом. Как минимум 20 стран используют допинг.

О ЧУВСТВЕ ВИНЫ