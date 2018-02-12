Родченков попросил прощения. Что беглый ученый сказал в новом интервью
В ночь с воскресенья на понедельник в программе 60 minutes на американском канале CBS показали интервью с якобы
экс-главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Приводим главные цитаты.
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Видимо, что-то случилось...
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Человек, назвавшийся информатором ВАДА, появился перед публикой в новом обличии — с покрашенными волосами и измененными чертами лица. По требованию адвокатов и ФБР, под защитой которого находится ученый, перед появлением в кадре беглый
О НОВОМ ВНЕШНЕМ ВИДЕ
— Маскировка сделана по соображениям безопасности, — заявил человек, которого представляют Родченковым. — Я знаю, что моя жизнь в опасности, поэтому решился на этот шаг.
О МЕДАЛЯХ В СОЧИ.
— Россияне в Сочи выиграли 13 золотых медалей, из них 5 — атлеты под допингом. Виды спорта? Биатлон, лыжи, бобслей и скелетон.
О РАБОТЕ АНТИДОПИНГОВОЙ ЛАБОРАТОРИИ
— Мы вели двойную работу. Конечно, как и любая аккредитованная лаборатория, мы должны были сообщать точный процент положительных проб. Но, с другой стороны, мы должны были защищать российскую сборную, потому что конечной целью была победа любой ценой на чемпионатах мира и Олимпийских играх, включая сочинские. Идея оставалась той же, которая была в советское время.
О ПОПЫТКЕ САМОУБИЙСТВА
— Когда я находился под следствием, пытался совершить самоубийство, потому что меня шантажировали, мне угрожали, хотели, чтобы я оболгал свою сестру — иначе отправят в тюрьму. Что я сделал? Я попытался проткнуть ножом свое сердце.
ОБ ОФИЦЕРЕ ФСБ ЕВГЕНИИ БЛОХИНЕ
— Официально он работал сантехником. У него даже был бейдж с надписью «Сантехник».
ОБ ЭКСПЕРТАХ ФСБ
— Эксперты ФСБ — гении! Они знали, как открываются пробирки. Я никогда не видел, как это делается. Я наблюдал только чудо: вот баночка закрыта, раз — и она уже открыта.
О ДЫРЕ В ЛАБОРАТОРИИ
— Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125. Тут стоял ящик, так что дыра была забаррикадирована. Ящик легко отодвигался. Очень просто и эффективно.
О ТОМ, ЧТО ВЗЯЛ С СОБОЙ В США
— Я захватил данные московского и сочинского компьютеров. В офисном компьютере я уничтожил все файлы согласно приказу ФСБ.
О ЧИСТОТЕ ОЛИМПИАД
— Верить в то, что Олимпийские игры
О ЧУВСТВЕ ВИНЫ
— Теперь это большая проблема. И я прошу прощения, что создал эту проблему. Все
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