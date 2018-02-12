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12 февраля 2018, 6:28 | Олимпизм | Р-Спорт

Оргкомитет ОИ-2018 в случае отмены соревнований возместит стоимость билетов

Организационный комитет Олимпийских игр в Пхенчхане возместит болельщикам стоимость билетов на соревнования в случае их отмены из-за погодных условий, заявил представитель оргкомитета Игр в Южной Корее Сон Байк Ю.

«Билеты не будут аннулированы, потому что соревнования не отменены. Но если придется аннулировать билеты, то возместим все расходы. Сейчас же соревнования не отменены, а перенесены, поэтому деньги вернуть нельзя», — заявил Сон Байк Ю на пресс-конференции.

Соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане из-за сильного ветра перенесены с понедельника на четверг. Ранее также были перенесены соревнования в скоростном спуске у мужчин, мужской супергигант и квалификация сноубордисток в слоупстайле.
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