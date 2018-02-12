Оргкомитет ОИ-2018 в случае отмены соревнований возместит стоимость билетов

«Билеты не будут аннулированы, потому что соревнования не отменены. Но если придется аннулировать билеты, то возместим все расходы. Сейчас же соревнования не отменены, а перенесены, поэтому деньги вернуть нельзя», — заявил Сон Байк Ю на пресс-конференции.

Соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане из-за сильного ветра перенесены с понедельника на четверг. Ранее также были перенесены соревнования в скоростном спуске у мужчин, мужской супергигант и квалификация сноубордисток в слоупстайле.