Оргкомитет ОИ-2018 в случае отмены соревнований возместит стоимость билетов
Организационный комитет Олимпийских игр в Пхенчхане возместит болельщикам стоимость билетов на соревнования в случае их отмены
из-за погодных условий, заявил представитель оргкомитета Игр в Южной Корее Сон Байк Ю.
«Билеты не будут аннулированы, потому что соревнования не отменены. Но если придется аннулировать билеты, то возместим все расходы. Сейчас же соревнования не отменены, а перенесены, поэтому деньги вернуть нельзя», — заявил Сон Байк Ю на
Соревнования горнолыжниц в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане
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