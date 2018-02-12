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12 февраля 2018, 6:25 | Олимпизм | ТАСС

Олимпийские соревнования посетили уже более 170 тыс. зрителей

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Соревнования зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане посетили 170 530 зрителей. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

Соревновательная часть Олимпиады стартовала 8 февраля, официально Игры открылись 9 февраля.

«С 8 февраля общее количество посетивших Игры составило 170 530 зрителей. 209 тысяч билетов было продано за рубежом, что равно 19,5 процента от общей квоты», — сказал Адамс.
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