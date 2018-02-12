Олимпийские соревнования посетили уже более 170 тыс. зрителей
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Соревнования зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане посетили 170 530 зрителей. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.
Соревновательная часть Олимпиады стартовала 8 февраля, официально Игры открылись 9 февраля.
«С 8 февраля общее количество посетивших Игры составило 170 530 зрителей. 209 тысяч билетов было продано за рубежом, что равно 19,5 процента от общей квоты», — сказал Адамс.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter