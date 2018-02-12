Олимпийские соревнования посетили уже более 170 тыс. зрителей

Соревновательная часть Олимпиады стартовала 8 февраля, официально Игры открылись 9 февраля.

«С 8 февраля общее количество посетивших Игры составило 170 530 зрителей. 209 тысяч билетов было продано за рубежом, что равно 19,5 процента от общей квоты», — сказал Адамс.