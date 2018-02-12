МОК требует быстро решить проблему российских флагов на сайте Олимпиады
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс выразил обеспокоенность в связи с появлением российских флагов напротив фамилий спортсменов на официальном сайте Олимпиады-2018.
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Видимо, что-то случилось...
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Так, например, вчера флаги появились в протоколе женского могула. Напомним, что МОК запретил российским спортсменам использовать любую государственную символику на этих Играх. Атлетов могут наказать даже за лайк фото с флагом в соцсетях.
— Этот вопрос не имеет отношения к спорту, — сказал Адамс. — Он должен быть решен очень быстро. Больше мне тут нечего сказать. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
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