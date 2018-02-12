Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
10 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32526006/
12 февраля 2018, 6:23 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

МОК требует быстро решить проблему российских флагов на сайте Олимпиады

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс выразил обеспокоенность в связи с появлением российских флагов напротив фамилий спортсменов на официальном сайте Олимпиады-2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Так, например, вчера флаги появились в протоколе женского могула. Напомним, что МОК запретил российским спортсменам использовать любую государственную символику на этих Играх. Атлетов могут наказать даже за лайк фото с флагом в соцсетях.

— Этот вопрос не имеет отношения к спорту, — сказал Адамс. — Он должен быть решен очень быстро. Больше мне тут нечего сказать. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
07 февраля

Самое важное заявление дня по российским спортсменам!

Черчесов составил список кандидатов в сборную на ЧМ-2018

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?