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12 февраля 2018, 6:18 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2018 могут быть перенесены

Гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2018 могут быть перенесены из-за шквального ветра.

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© РИА "Новости"

Решение будет принимать международная федерация в соответствие со своими правилами, сообщил представитель оргкомитета Игр.

Старт гонки у женщин намечен на 13.10 по московскому времени, у мужчин — на 15.00. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
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