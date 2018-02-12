Гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2018 могут быть перенесены
Гонки преследования по биатлону на Олимпиаде-2018 могут быть перенесены
из-за шквального ветра.
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Решение будет принимать международная федерация в соответствие со своими правилами, сообщил представитель оргкомитета Игр.
Старт гонки у женщин намечен на 13.10 по московскому времени, у мужчин — на 15.00. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
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