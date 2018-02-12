Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде увеличилось до 177 человек

По состоянию на 11 февраля заразившихся было 158 человек.

«По состоянию на воскресенье выявлено 177 подтвержденных случаев заболевания норовирусом. За последние сутки количество заболевших возросло на 19 человек. 68 из 177 заболевших полностью выздоровели и вернулись к работе», — говорится в сообщении.