Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
10 Россия 0 1 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32525874/
12 февраля 2018, 5:15 | Олимпизм | ТАСС

Количество заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде увеличилось до 177 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 февраля. /ТАСС/. Количество людей, инфицированных норовирусом на Олимпийских играх, возросло до 177 человек. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, предоставленного ТАСС.

По состоянию на 11 февраля заразившихся было 158 человек.

«По состоянию на воскресенье выявлено 177 подтвержденных случаев заболевания норовирусом. За последние сутки количество заболевших возросло на 19 человек. 68 из 177 заболевших полностью выздоровели и вернулись к работе», — говорится в сообщении.

Из-за норовируса более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?