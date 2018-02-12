Родченков показал дыру в стене в лаборатории в Сочи
Человек, которого в программе «60 минут» на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, продемонстрировал в эфире дыру в стене, через которую якобы подменялись
допинг-пробы в лаборатории во время Игр в Сочи.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125, — сказал гость передачи.
— То есть, вы работали в суперсекретной лаборатории, и никто не знал о существовании этой дыры?
— Нет, тут же стоял шкаф!
— А, дыра была забаррикадирована?
— Конечно. А шкаф легко отодвигается. Очень просто и эффективно.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter