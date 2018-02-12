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12 февраля 2018, 4:29 | Олимпизм | Спорт-Экспресс

Родченков показал дыру в стене в лаборатории в Сочи

Человек, которого в программе «60 минут» на американском канале CBS представляют как информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова, продемонстрировал в эфире дыру в стене, через которую якобы подменялись допинг-пробы в лаборатории во время Игр в Сочи.

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— Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125, — сказал гость передачи.

— То есть, вы работали в суперсекретной лаборатории, и никто не знал о существовании этой дыры?

— Нет, тут же стоял шкаф!

— А, дыра была забаррикадирована?

— Конечно. А шкаф легко отодвигается. Очень просто и эффективно.
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