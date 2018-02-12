Родченков показал дыру в стене в лаборатории в Сочи

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Это мышиная нора, ведущая из комнаты 125, — сказал гость передачи.

— То есть, вы работали в суперсекретной лаборатории, и никто не знал о существовании этой дыры?

— Нет, тут же стоял шкаф!

— А, дыра была забаррикадирована?

— Конечно. А шкаф легко отодвигается. Очень просто и эффективно.