Кожевников: Хоккеиста Мозякина взяли на Олимпиаду, чтобы он забивал в большинстве

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Мозякин участвовал в восьми чемпионатах мира в составе сборной России, дважды завоевывал золотую медаль, по два раза становился серебряным и бронзовым призером. На ЧМ-2015 Мозякин с 12 (6+6) очками стал лучшим бомбардиром и снайпером сборной России. Олимпиада в Пхенчхане является дебютной для 36-летнего хоккеиста.

«Роль Мозякина ожидаема. Его и брали для хорошего большинства, чтобы он забивал в неравных составах. Уже был чемпионат мира, когда он себя показал, забросил много шайб. Сейчас его ждет самый главный турнир — Олимпийские игры. Посмотрим, на что способен Мозякин», — заявил Кожевников РИА Новости по телефону.

Также эксперт отметил, что защищать ворота российской сборной на Играх должен Василий Кошечкин. «Ожидаемо и то, что первым номером сборной, судя по всему, будет Кошечкин. У него больше опыта, он и должен начинать», — заявил Кожевников.