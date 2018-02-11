Шипулин: Узнав об отстранении, полдня ходил ватный

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Спортсмен не вошел в число спортсменов России, получивших от МОК приглашение на Игры. По его словам, он надеялся до последнего и был готов лететь в Пхенчхан даже в день открытия Олимпиады.

— Когда у честных, чистых ребят забирали медали, я сразу сказал: «Это еще не конец». Для меня нелегко далось решение, ехать ли под нейтральным флагом, — сказал Шипулин в эфире «Все на матч!». — Решение принимал почти месяц. Начал себя мобилизировать, подготовил план Олимпиады.

Когда узнал об отстранении, вся мобилизация в долю секунды меня покинула. Полдня я был ватный. Старался думать о том, что жена, сын — мои главные победы.

Когда CAS нас оправдал, я снова начал мобилизироваться. Снова верил, ждал. И был готов лететь в день открытия Олимпиады.