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11 февраля 2018, 23:46 | Биатлон | Sports.kz

Губерниев: Вишневская может стать настоящим сопрано мирового биатлона

Известный российский комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz медальные перспективы лидера сборной Казахстана по биатлону Галины Вишневской на Олимпийских Играх в южнокорейском Пхенчхане.

— Галя — большая молодец. Вы знаете, что я очень симпатизирую казахстанскому спорту и биатлону в частности. Не только потому, что Валерий Польховский — мой старинный товарищ, но еще и потому, что я знаю очень многих спортсменов, тренеров сборной Казахстана. За Галей наблюдаю давно. Она очень упорная спортсменка. У нее есть искра. Извините меня, но человек с именем Галина и фамилией Вишневская не может быть в отстающих. Она может стать настоящим сопрано мирового биатлона. С такой-то фамилией!

Если серьезно, то мы же видели вчера. Я предполагал перед стартом. В такую погоду и на Олимпиаде… Знаете, как? Есть олимпийские боги, а есть еще олимпийские «дьяволята». То, что Лаура Дальмайер выиграла — это закономерно. Как и то, что Вероника Виткова третья — это тоже напрашивалось, потому что она весь сезон проводит сильно. Но то, что Марте Олсбю вторая — это огромная неожиданность. Она фактически только на первом этапе Кубка Мира блеснула, потом как-то пропала и в итальянском Антхольце была близко. Ну, посмотрим, что дальше. У Гали будут еще шансы, — считает Дмитрий Губерниев.

— Вы полагаете, что на Олимпиаде могут заявить о себе те, кто не хватал звезд с небес по ходу сезона?

— Прежде всего, у Вишневской будут шансы в индивидуальной гонке. Здесь надо попадать. Ветер и мороз в Южной Корее никуда не денутся. Биатлонисты уже забыли, что биатлон — это зимний вид спорта, с учетом тех довольно тепличных условий, которые сейчас есть. Пусть вспоминают. Народ, конечно, немного ропчет, но мы же знаем с вами, что биатлон — это зимний вид спорта.

— Вы отметили, что Валерий Польховский — Ваш хороший друг, и по его работе в Казахстане он оставляет впечатление открытого, приятного человека.

— Я хочу сказать, что Валерий Польховский — это подарок для журналистов. Вам очень повезло. Я нисколько не сомневаюсь, что Валерий Николаевич еще поработает со сборной России. Может быть, даже в ближайшем будущем.

— Он сам говорил об этом?

— Ну, а зачем сейчас загадывать? Давайте пусть сначала пройдет Олимпиада. Человек — заслуженный тренер России, прекрасный специалист. Я очень рад, что он пригодился Казахстану. Вообще, хочу передать привет и сказать всем казахстанским болельщикам огромное спасибо. У меня много друзей в Казахстане. Я бываю иногда у вас в стране. Надеюсь, что спорт в Казахстане будет продолжать развиваться.

— Какие у Вас лично ожидания от выступления российских биатлонисток на Олимпиаде?

— Вчера российские девчонки пробежали в свою силу. Татьяна Акимова полностью реализовала себя в стрельбе, показала 20-й результат. Понятно, что ходом чудес не бывает, и мы с самого начала говорили, что шанс был ловить что-то там, где четыре рубежа. Надо отбираться в масс-старт. Ульяна Кайшева промахнулась два раза, но это, в общем-то, ее уровень. Мы боремся. Вы знаете, я хочу сказать, что сейчас в России уже какие-то горячие головы, которые призывали к каким-то бойкотам, начали остывать. Мы должны просто поддерживать российских спортсменов. Хочу, кстати, сказать спасибо казахстанским тренерам, потому что Акимова говорила, что тренеров в сборной России не хватает — их всего два, и помогали белорусы, казахи. Это очень здорово. Это настоящий fair play, настоящая дружба. Поэтому если Галя Вишневская прибежит к медали, я буду радоваться, как за своего спортсмена. Как когда-то я радовался успеху Елены Хрусталева на Играх в Ванкувере.
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