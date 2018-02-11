Азеведо: Канадских хоккеистов на Олимпиаде будут ненавидеть за их игру в обороне
АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Канадские хоккеисты будут сильны игрой в обороне на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо.
Азеведо не попал в олимпийскую сборную Канады на Игры-2018, но выступал за нее в выставочных матчах прошлым летом.
«У этой сборной Канады очень хорошая оборона. Я играл за канадцев на летнем турнире в Сочи и тогда отметил, что мне самому было бы очень неприятно играть против таких канадцев. Я бы ненавидел эту команду за ее жесткую игру, и так будет на Олимпиаде. И нападение тоже хорошее», — сказал Азеведо журналистам.
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