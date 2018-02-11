Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32524417/
11 февраля 2018, 21:52 | Фигурное катание | Чемпионат.com

Погорилая: Спасибо Костнер, которая подарила России надежду на золото

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 фигуристка Анна Погорилая прокомментировала шансы россиян на победу в командном турнире Олимпийских игр.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Женя Медведева как обычно показала отличный прокат, установила мировой рекорд — этот факт говорит сам за себя. В произвольной программе её заменит Алина Загитова. Конечно, надо сказать “спасибо” Каролине Костнер, которая вместе с Женей подарила нам надежду на золото, отодвинув Кэйтлин Осмонд на третье место. Итальянка уже стала эталоном стиля. Ей главное не ошибаться в прыжках, и в короткой программе она обошлась без срывов, показав очень достойный прокат», — приводит слова Погорилой «Советский спорт».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

Американец объяснил, зачем развернул флаг России на открытии ОИ-18

«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня

Губерниев жестко о решении CAS: "Если ты не из России, жри допинг"

Тихонов: Круглов – подонок. Кущенко – подонок! Всех к ответственности
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?