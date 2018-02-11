Погорилая: Спасибо Костнер, которая подарила России надежду на золото

«Женя Медведева как обычно показала отличный прокат, установила мировой рекорд — этот факт говорит сам за себя. В произвольной программе её заменит Алина Загитова. Конечно, надо сказать “спасибо” Каролине Костнер, которая вместе с Женей подарила нам надежду на золото, отодвинув Кэйтлин Осмонд на третье место. Итальянка уже стала эталоном стиля. Ей главное не ошибаться в прыжках, и в короткой программе она обошлась без срывов, показав очень достойный прокат», — приводит слова Погорилой «Советский спорт».