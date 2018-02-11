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К сожалению, третий день Олимпиады в Пхёнчхане не принёс поклонникам российской команды медалей, но место интересным историям и личностям всё же нашлось. Евгения Медведева вышла на олимпийский лёд впервые, а покинула его с мировым рекордом. Немецкий саночник Лох перехитрил сам себя и лишился золота. Канадский сноубордист добрался до второй медали Игр через несколько месяцев после страшных травм, а голландскому полубогу стали молиться ещё больше. Представляем вам тех, кто смог удивить в третий день Игр.

Мировой рекорд. А вы чего ждали?

Четыре года назад, когда на Олимпиаде в Сочи блистали Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, 14-летняя Евгения Медведева о больших победах только мечтала. Новым лидером мирового женского катания она стала только два года спустя — свой первый чемпионат мира выиграла в 2016 году, добавив к ней триумф на чемпионате Европы и в Финале Гран-при. С той поры прошло даже меньше двух лет, но у всех сложилось стойкое ощущение, что Медведева уже очень много лет выступает на самом высоком международном уровне и бьётся только за золото.

Конечно, Олимпиада — особенный старт для любого спортсмена. Особенно первая Олимпиада. Все долго ждали первого проката Медведевой на Играх и, конечно, немного беспокоились. В Пхёнчхан Евгения приехала на фоне недавней травмы и после поражения в дуэли с Загитовой на чемпионате Европы, а в Корее ещё и простудилась. Чего же от неё можно было ждать?

Однако Медведева одним своим прокатом короткой программы сняла все сомнения и опасения. Да, это она — двукратная чемпионка мира, главная претендентка на золото Олимпиады. А теперь ещё и обладательница обновлённого мирового рекорда. Великолепное выступление увенчалось оценкой 81,06 балла — это первое место и десять баллов в копилку сборной России в командном турнире. Впрочем, уверенность в своих силах — это, пожалуй, лучшее, что Медведева получила от старта на Олимпиаде. Произвольную программу в командном турнире откатает Алина Загитова. А Евгении предстоит спокойно готовиться к главному старту своей жизни — в личном зачёте.

Четвёртое место, заслуживающее оваций

«У нас здесь могла бы быть одна из сильнейших команды в истории», — справедливо заметил лыжник Денис Спицов. Ключевое слово — могла бы. Но с именитыми иностранцами, часть из которых ещё и лекарствами от астмы запаслась, сражаться приходится молодёжи.

Денису Спицову — 21 год. В Кубке мира он дебютировал в декабре. Первый в сезоне скиатлон пробежал чуть больше недели назад — на молодёжном чемпионате мира. В своей первой олимпийской гонке он упал на старте и сломал лыжу. Но, несмотря на всё это, не сдался до последнего и при более удачном стечении обстоятельств мог бы добраться до медали.

В том, что Спицовым гордятся российские болельщики, Дмитрий Егоров и Дмитрий Губерниев — неудивительно. Но класс соперника из России отметил даже постоянный критик нашей лыжной сборной канадец Алекс Харви, которого Спицов превзошёл, а это дорогого стоит!

Денис после финиша отметил, что с физической точки зрения у него всё в полном порядке. Так что мы можем быть уверены, что за медали наш лыжник в Пхёнчхане ещё поборется!

Как Лох сам себя перехитрил

Перед стартом четвёртой попытки соревнований по санному спорту болельщикам были предельно понятны две вещи. Первое — серьёзная ошибка Романа Репилова в третьем спуске выбила его из борьбы за медали. Второе — немецкий саночник Феликс Лох семимильными шагами двигался к своему четвёртому олимпийскому золоту. Отрыв немца в две десятых секунды (колоссальный для санного спорта) позволял ему чувствовать себя перед заключительной попыткой совершенно спокойно и уверенно — нужно было лишь избежать очень грубых ошибок.

Но Лох не избежал. На второй половине дистанции его сани занесло, он врезался в два борта и потерял скорость. Как трёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира допустил подобную ошибку — уму непостижимо. Его преимущество мгновенно растаяло, растворилась в воздухе и медаль Олимпиады. В финальном протоколе Феликс оказался только на пятом месте. Золото завоевал австрийский саночник Давид Глайршер, Репилов стал восьмым.

Выиграть в схватке со смертью

Сегодня в мужском слоупстайле сноубордист из Канады Марк Макморрис завоевал бронзовую награду, повторив свой сочинский успех четырёхлетней давности. Но медаль, полученная в Пхёнчхане, для канадца гораздо ценнее, поскольку около года назад во время подготовки к Олимпиаде он врезался в дерево и оказался не просто на больничной койке, а на грани жизни и смерти: разрыв селезёнки, повреждение лёгкого, переломы рёбер, руки и таза — вот неполный список его травм. В какой-то момент врачи давали совсем неутешительный прогноз, нов сё-таки вытащили его с того света.

Казалось, что Макморрис может на всю оставшуюся жизнь забыть о впечатляющих трюках. Однако Марк показал, что нет ничего невозможного. Он полностью восстановился за несколько месяцев, приехал в Корею и завоевал медаль. Нереальный парень.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thank you for the support through this..... It's been felt deeply.<br>Thankful for the fact that I'm going to ride again... <a href="https://t.co/4tXOmN2j4X">pic.twitter.com/4tXOmN2j4X</a></p>— Mark McMorris (@markmcmorris) <a href="https://twitter.com/markmcmorris/status/849028783680004096?ref_src=twsrc%5Etfw">3 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Голландский полубог

Нет в Нидерландах человека, который не знал бы, кто такой Свен Крамер. Конькобежный спорт — это настоящий культ для голландцев, а Свен — истинный полубог. В третий день Олимпиады Крамер лишь подкрепил свой божественный статус, выиграв забег на 5000 метров. Во-первых, Свен таким образом завоевал награду своей четвёртой Олимпиады подряд — такое вообще мало кому удаётся. Во-вторых, это его третье подряд золото Олимпиад, ведь Игры в Сочи он закончил двумя победами. В-третьих, Свен с восемью медалями, четыре из которых — золотые, стал самым титулованным олимпийцем в истории Нидерландов. В-четвёртых, он стал лучшим в истории конькобежцем, опередив финна Тунберга и норвежца Баллангруда. И на всём этом Свен, скорее всего, не остановится, ведь впереди есть ещё, как минимум, командная гонка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Dutch star Sven Kramer sets Olympic record to win 3rd straight gold in 5,000m. <a href="https://t.co/Q1Lo0exCTx">https://t.co/Q1Lo0exCTx</a> <a href="https://t.co/VZPecHF67K">pic.twitter.com/VZPecHF67K</a></p>— theScore (@theScore) <a href="https://twitter.com/theScore/status/962647653216526336?ref_src=twsrc%5Etfw">11 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>