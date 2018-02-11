Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32523934/
11 февраля 2018, 20:23 | Олимпизм | Чемпионат.com

Разрыв селезенки, перелом ребер, руки и таза — как с этим можно выиграть медаль?

Оказывается — можно. Удивительный спортсмен доказал это во второй день Олимпиады-2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018

К сожалению, третий день Олимпиады в Пхёнчхане не принёс поклонникам российской команды медалей, но место интересным историям и личностям всё же нашлось. Евгения Медведева вышла на олимпийский лёд впервые, а покинула его с мировым рекордом. Немецкий саночник Лох перехитрил сам себя и лишился золота. Канадский сноубордист добрался до второй медали Игр через несколько месяцев после страшных травм, а голландскому полубогу стали молиться ещё больше. Представляем вам тех, кто смог удивить в третий день Игр.

Мировой рекорд. А вы чего ждали?

Четыре года назад, когда на Олимпиаде в Сочи блистали Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, 14-летняя Евгения Медведева о больших победах только мечтала. Новым лидером мирового женского катания она стала только два года спустя — свой первый чемпионат мира выиграла в 2016 году, добавив к ней триумф на чемпионате Европы и в Финале Гран-при. С той поры прошло даже меньше двух лет, но у всех сложилось стойкое ощущение, что Медведева уже очень много лет выступает на самом высоком международном уровне и бьётся только за золото.

Конечно, Олимпиада — особенный старт для любого спортсмена. Особенно первая Олимпиада. Все долго ждали первого проката Медведевой на Играх и, конечно, немного беспокоились. В Пхёнчхан Евгения приехала на фоне недавней травмы и после поражения в дуэли с Загитовой на чемпионате Европы, а в Корее ещё и простудилась. Чего же от неё можно было ждать?

Однако Медведева одним своим прокатом короткой программы сняла все сомнения и опасения. Да, это она — двукратная чемпионка мира, главная претендентка на золото Олимпиады. А теперь ещё и обладательница обновлённого мирового рекорда. Великолепное выступление увенчалось оценкой 81,06 балла — это первое место и десять баллов в копилку сборной России в командном турнире. Впрочем, уверенность в своих силах — это, пожалуй, лучшее, что Медведева получила от старта на Олимпиаде. Произвольную программу в командном турнире откатает Алина Загитова. А Евгении предстоит спокойно готовиться к главному старту своей жизни — в личном зачёте.

Четвёртое место, заслуживающее оваций

«У нас здесь могла бы быть одна из сильнейших команды в истории», — справедливо заметил лыжник Денис Спицов. Ключевое слово — могла бы. Но с именитыми иностранцами, часть из которых ещё и лекарствами от астмы запаслась, сражаться приходится молодёжи.

Денису Спицову — 21 год. В Кубке мира он дебютировал в декабре. Первый в сезоне скиатлон пробежал чуть больше недели назад — на молодёжном чемпионате мира. В своей первой олимпийской гонке он упал на старте и сломал лыжу. Но, несмотря на всё это, не сдался до последнего и при более удачном стечении обстоятельств мог бы добраться до медали.

В том, что Спицовым гордятся российские болельщики, Дмитрий Егоров и Дмитрий Губерниев — неудивительно. Но класс соперника из России отметил даже постоянный критик нашей лыжной сборной канадец Алекс Харви, которого Спицов превзошёл, а это дорогого стоит!

Денис после финиша отметил, что с физической точки зрения у него всё в полном порядке. Так что мы можем быть уверены, что за медали наш лыжник в Пхёнчхане ещё поборется!

Как Лох сам себя перехитрил

Перед стартом четвёртой попытки соревнований по санному спорту болельщикам были предельно понятны две вещи. Первое — серьёзная ошибка Романа Репилова в третьем спуске выбила его из борьбы за медали. Второе — немецкий саночник Феликс Лох семимильными шагами двигался к своему четвёртому олимпийскому золоту. Отрыв немца в две десятых секунды (колоссальный для санного спорта) позволял ему чувствовать себя перед заключительной попыткой совершенно спокойно и уверенно — нужно было лишь избежать очень грубых ошибок.

Но Лох не избежал. На второй половине дистанции его сани занесло, он врезался в два борта и потерял скорость. Как трёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира допустил подобную ошибку — уму непостижимо. Его преимущество мгновенно растаяло, растворилась в воздухе и медаль Олимпиады. В финальном протоколе Феликс оказался только на пятом месте. Золото завоевал австрийский саночник Давид Глайршер, Репилов стал восьмым.

Выиграть в схватке со смертью

Сегодня в мужском слоупстайле сноубордист из Канады Марк Макморрис завоевал бронзовую награду, повторив свой сочинский успех четырёхлетней давности. Но медаль, полученная в Пхёнчхане, для канадца гораздо ценнее, поскольку около года назад во время подготовки к Олимпиаде он врезался в дерево и оказался не просто на больничной койке, а на грани жизни и смерти: разрыв селезёнки, повреждение лёгкого, переломы рёбер, руки и таза — вот неполный список его травм. В какой-то момент врачи давали совсем неутешительный прогноз, нов сё-таки вытащили его с того света.

Казалось, что Макморрис может на всю оставшуюся жизнь забыть о впечатляющих трюках. Однако Марк показал, что нет ничего невозможного. Он полностью восстановился за несколько месяцев, приехал в Корею и завоевал медаль. Нереальный парень.

Голландский полубог

Нет в Нидерландах человека, который не знал бы, кто такой Свен Крамер. Конькобежный спорт — это настоящий культ для голландцев, а Свен — истинный полубог. В третий день Олимпиады Крамер лишь подкрепил свой божественный статус, выиграв забег на 5000 метров. Во-первых, Свен таким образом завоевал награду своей четвёртой Олимпиады подряд — такое вообще мало кому удаётся. Во-вторых, это его третье подряд золото Олимпиад, ведь Игры в Сочи он закончил двумя победами. В-третьих, Свен с восемью медалями, четыре из которых — золотые, стал самым титулованным олимпийцем в истории Нидерландов. В-четвёртых, он стал лучшим в истории конькобежцем, опередив финна Тунберга и норвежца Баллангруда. И на всём этом Свен, скорее всего, не остановится, ведь впереди есть ещё, как минимум, командная гонка.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Американец объяснил, зачем развернул флаг России на открытии ОИ-18

«Русским нигде нельзя давать участвовать». Что пишут зарубежные СМИ сегодня

Губерниев жестко о решении CAS: "Если ты не из России, жри допинг"

Тихонов: Круглов – подонок. Кущенко – подонок! Всех к ответственности
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?