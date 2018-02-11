Разрыв селезенки, перелом ребер, руки и таза — как с этим можно выиграть медаль?
Оказывается — можно. Удивительный спортсмен доказал это во второй день Олимпиады-2018.
К сожалению, третий день Олимпиады в Пхёнчхане не принёс поклонникам российской команды медалей, но место интересным историям и личностям всё же нашлось. Евгения Медведева вышла на олимпийский лёд впервые, а покинула его с мировым рекордом. Немецкий саночник Лох перехитрил сам себя и лишился золота. Канадский сноубордист добрался до второй медали Игр через несколько месяцев после страшных травм, а голландскому полубогу стали молиться ещё больше. Представляем вам тех, кто смог удивить в третий день Игр.
Мировой рекорд. А вы чего ждали?
Четыре года назад, когда на Олимпиаде в Сочи блистали Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, 14-летняя Евгения Медведева о больших победах только мечтала. Новым лидером мирового женского катания она стала только два года спустя — свой первый чемпионат мира выиграла в 2016 году, добавив к ней триумф на чемпионате Европы и в Финале
Конечно, Олимпиада — особенный старт для любого спортсмена. Особенно первая Олимпиада. Все долго ждали первого проката Медведевой на Играх и, конечно, немного беспокоились. В Пхёнчхан Евгения приехала на фоне недавней травмы и после поражения в дуэли с Загитовой на чемпионате Европы, а в Корее ещё и простудилась. Чего же от неё можно было ждать?
Однако Медведева одним своим прокатом короткой программы сняла все сомнения и опасения. Да, это она — двукратная чемпионка мира, главная претендентка на золото Олимпиады. А теперь ещё и обладательница обновлённого мирового рекорда. Великолепное выступление увенчалось оценкой 81,06 балла — это первое место и десять баллов в копилку сборной России в командном турнире. Впрочем, уверенность в своих силах — это, пожалуй, лучшее, что Медведева получила от старта на Олимпиаде. Произвольную программу в командном турнире откатает Алина Загитова. А Евгении предстоит спокойно готовиться к главному старту своей жизни — в личном зачёте.
Четвёртое место, заслуживающее оваций
«У нас здесь могла бы быть одна из сильнейших команды в истории», — справедливо заметил лыжник Денис Спицов. Ключевое слово — могла бы. Но с именитыми иностранцами, часть из которых ещё и лекарствами от астмы запаслась, сражаться приходится молодёжи.
Денису Спицову — 21 год. В Кубке мира он дебютировал в декабре. Первый в сезоне скиатлон пробежал чуть больше недели назад — на молодёжном чемпионате мира. В своей первой олимпийской гонке он упал на старте и сломал лыжу. Но, несмотря на всё это, не сдался до последнего и при более удачном стечении обстоятельств мог бы добраться до медали.
В том, что Спицовым гордятся российские болельщики, Дмитрий Егоров и Дмитрий Губерниев — неудивительно. Но класс соперника из России отметил даже постоянный критик нашей лыжной сборной канадец Алекс Харви, которого Спицов превзошёл, а это дорогого стоит!
Денис после финиша отметил, что с физической точки зрения у него всё в полном порядке. Так что мы можем быть уверены, что за медали наш лыжник в Пхёнчхане ещё поборется!
Как Лох сам себя перехитрил
Перед стартом четвёртой попытки соревнований по санному спорту болельщикам были предельно понятны две вещи. Первое — серьёзная ошибка Романа Репилова в третьем спуске выбила его из борьбы за медали. Второе — немецкий саночник Феликс Лох семимильными шагами двигался к своему четвёртому олимпийскому золоту. Отрыв немца в две десятых секунды (колоссальный для санного спорта) позволял ему чувствовать себя перед заключительной попыткой совершенно спокойно и уверенно — нужно было лишь избежать очень грубых ошибок.
Но Лох не избежал. На второй половине дистанции его сани занесло, он врезался в два борта и потерял скорость. Как трёхкратный олимпийский чемпион и 12-кратный чемпион мира допустил подобную ошибку — уму непостижимо. Его преимущество мгновенно растаяло, растворилась в воздухе и медаль Олимпиады. В финальном протоколе Феликс оказался только на пятом месте. Золото завоевал австрийский саночник Давид Глайршер, Репилов стал восьмым.
Выиграть в схватке со смертью
Сегодня в мужском слоупстайле сноубордист из Канады Марк Макморрис завоевал бронзовую награду, повторив свой сочинский успех четырёхлетней давности. Но медаль, полученная в Пхёнчхане, для канадца гораздо ценнее, поскольку около года назад во время подготовки к Олимпиаде он врезался в дерево и оказался не просто на больничной койке, а на грани жизни и смерти: разрыв селезёнки, повреждение лёгкого, переломы рёбер, руки и таза — вот неполный список его травм. В
Казалось, что Макморрис может на всю оставшуюся жизнь забыть о впечатляющих трюках. Однако Марк показал, что нет ничего невозможного. Он полностью восстановился за несколько месяцев, приехал в Корею и завоевал медаль. Нереальный парень.
Голландский полубог
Нет в Нидерландах человека, который не знал бы, кто такой Свен Крамер. Конькобежный спорт — это настоящий культ для голландцев, а Свен — истинный полубог. В третий день Олимпиады Крамер лишь подкрепил свой божественный статус, выиграв забег на 5000 метров.
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