За русских девушек в Корее болела мужская сборная Кении по хоккею

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В январе на молодежном чемпионате мира, который проходил в подмосковном Дмитрове, сборная России впервые в истории победила канадок. Это случилось на групповом этапе, а в матче за бронзу «Кленовые листья» взяли реванш.

Таблица медалей Олимпиады-2018

Но появилась надежда: неужели наши девушки могут побеждать Канаду в хоккей? Раньше это казалось фантастикой.

На матч, который проходил на второй арене Каннына, пришли многие хоккеисты из мужской сборной России, хотя только днем они пересекли всю Южную Корею по горизонтали и наверняка устали.

От интервью наши хоккеисты отказывались. Мне показалось, приехав на Олимпиаду, наша сборная слишком закрылась и даже немного нервничает. Это опасная тема — я помню, как такой же настрой в итоге погубил сборную под руководством Зинэтулы Билялетдинова в Сочи. Будьте проще, не надо загонять самих себя — и все получится.

Поскучав два периода, во втором перерыве россияне встали и решительно покинули сектор. Понятно, что при счете 0:3 такой матч не спасти. А на противоположной трибуне я заметил стайку темнокожих ребят в белых куртках с надписью на спине «Alibaba». Они вполне могли выиграть конкурс на самый зажигательный танец. Вокруг них толпились люди с телекамерами.

Я подошел поближе, заговорил. Оказывается, парни приехали из Африки. И это, только не падайте со стула, сборная Кении по хоккею с шайбой!

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfDvZdwFi9f/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfDvZdwFi9f/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Мои новые друзья. Прикол в том, что это реально сборная Кении по хоккею. А их любимые игроки - Малкин и Овечкин. #впередкения #нашидрузья #такпобедим</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/lysenkovtv/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Павел Лысенков</a> (@lysenkovtv) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-11T13:41:21+00:00">Фев 11, 2018 в 5:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Они тоже хотят выступать на Олимпиаде. Их любимые игроки — Александр Овечкин и Евгений Малкин. «Канадки сейчас показывают быстрый техничный хоккей, но и русские девчонки не отстают. А вообще мы сами хотим выступать на следующей Олимпиаде».

Веселые ребята. Ну, а на льду было все понятно. Первый период закончился по нулям, хотя канадки наших перебросали в три раза. А во втором все стало ясно, хотя наш вратарь Надежда Морозова играла просто героически.

Я потом спросил у Морозовой: «А вам двоюродный брат Алексей Морозов когда-нибудь по воротам бросал?».

— Вы знаете, никогда, — ответила девушка. — Так получалось, что он сначала не в Москве играл, а потом я уехала. В межсезонье тоже не пересекались. Не совпадали планы. А теперь он занят, много времени уделяет МХЛ.

«Как же так, Алексей? — думаю. — Вот, подтянули бы двоюродную сестру. Хотя она и так в порядке».

Главный тренер женской сборной Алексей Чистяков рассказал, что в первом периоде наши девчонки как раз выполнили план. А дальше… Канаду можно было победить на контратаках. Если бы все получилось идеально.

— Но ведь в России в сто раз меньше хоккеисток, чем в той же Канаде, — напоминаю. -Как вообще с ними играть?

— А я ведь предлагал, чтобы при каждом клубе КХЛ появилась своя женская команда. Это ведь не очень дорого — ее содержать. И представляете, как сразу взлетел бы женский хоккей в стране! А у нас такое творится, что в некоторых городах даже не хотят девочек в хоккейную секцию отдавать. Вот как бывает, — развел руками Чистяков.

…Поэтому и говорю: разные весовые категории. Сначала мимо меня по микст-зоне прошли рослые женщины — канадки. А потом — наши, молоденькие девчонки. Но на них держится женский хоккей в России. Спасибо за то, что сражались.

Канада — Россия — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

Голы: Джонстон, Ирвин, Дауст, Джонстон, Дауст.