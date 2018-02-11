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11 февраля 2018, 20:10 | Хоккей | Советский спорт

За русских девушек в Корее болела мужская сборная Кении по хоккею

Российская женская сборная начала Олимпиаду без сенсации — с поражения от Канады (0:5). Все-таки это разные весовые категории.

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© РИА "Новости"

В январе на молодежном чемпионате мира, который проходил в подмосковном Дмитрове, сборная России впервые в истории победила канадок. Это случилось на групповом этапе, а в матче за бронзу «Кленовые листья» взяли реванш.

Таблица медалей Олимпиады-2018

Но появилась надежда: неужели наши девушки могут побеждать Канаду в хоккей? Раньше это казалось фантастикой.

На матч, который проходил на второй арене Каннына, пришли многие хоккеисты из мужской сборной России, хотя только днем они пересекли всю Южную Корею по горизонтали и наверняка устали.

От интервью наши хоккеисты отказывались. Мне показалось, приехав на Олимпиаду, наша сборная слишком закрылась и даже немного нервничает. Это опасная тема — я помню, как такой же настрой в итоге погубил сборную под руководством Зинэтулы Билялетдинова в Сочи. Будьте проще, не надо загонять самих себя — и все получится.

Поскучав два периода, во втором перерыве россияне встали и решительно покинули сектор. Понятно, что при счете 0:3 такой матч не спасти. А на противоположной трибуне я заметил стайку темнокожих ребят в белых куртках с надписью на спине «Alibaba». Они вполне могли выиграть конкурс на самый зажигательный танец. Вокруг них толпились люди с телекамерами.

Я подошел поближе, заговорил. Оказывается, парни приехали из Африки. И это, только не падайте со стула, сборная Кении по хоккею с шайбой!

Они тоже хотят выступать на Олимпиаде. Их любимые игроки — Александр Овечкин и Евгений Малкин. «Канадки сейчас показывают быстрый техничный хоккей, но и русские девчонки не отстают. А вообще мы сами хотим выступать на следующей Олимпиаде».

Веселые ребята. Ну, а на льду было все понятно. Первый период закончился по нулям, хотя канадки наших перебросали в три раза. А во втором все стало ясно, хотя наш вратарь Надежда Морозова играла просто героически.

Я потом спросил у Морозовой: «А вам двоюродный брат Алексей Морозов когда-нибудь по воротам бросал?».

— Вы знаете, никогда, — ответила девушка. — Так получалось, что он сначала не в Москве играл, а потом я уехала. В межсезонье тоже не пересекались. Не совпадали планы. А теперь он занят, много времени уделяет МХЛ.

«Как же так, Алексей? — думаю. — Вот, подтянули бы двоюродную сестру. Хотя она и так в порядке».

Главный тренер женской сборной Алексей Чистяков рассказал, что в первом периоде наши девчонки как раз выполнили план. А дальше… Канаду можно было победить на контратаках. Если бы все получилось идеально.

— Но ведь в России в сто раз меньше хоккеисток, чем в той же Канаде, — напоминаю. -Как вообще с ними играть?

— А я ведь предлагал, чтобы при каждом клубе КХЛ появилась своя женская команда. Это ведь не очень дорого — ее содержать. И представляете, как сразу взлетел бы женский хоккей в стране! А у нас такое творится, что в некоторых городах даже не хотят девочек в хоккейную секцию отдавать. Вот как бывает, — развел руками Чистяков.

…Поэтому и говорю: разные весовые категории. Сначала мимо меня по микст-зоне прошли рослые женщины — канадки. А потом — наши, молоденькие девчонки. Но на них держится женский хоккей в России. Спасибо за то, что сражались.

Канада — Россия — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).

Голы: Джонстон, Ирвин, Дауст, Джонстон, Дауст.
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