За русских девушек в Корее болела мужская сборная Кении по хоккею
Российская женская сборная начала Олимпиаду без сенсации — с поражения от Канады (0:5).
Все-таки это разные весовые категории.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В январе на молодежном чемпионате мира, который проходил в подмосковном Дмитрове, сборная России впервые в истории победила канадок. Это случилось на групповом этапе, а в матче за бронзу «Кленовые листья» взяли реванш.
Таблица медалей Олимпиады-2018
Но появилась надежда: неужели наши девушки могут побеждать Канаду в хоккей? Раньше это казалось фантастикой.
На матч, который проходил на второй арене Каннына, пришли многие хоккеисты из мужской сборной России, хотя только днем они пересекли всю Южную Корею по горизонтали и наверняка устали.
От интервью наши хоккеисты отказывались. Мне показалось, приехав на Олимпиаду, наша сборная слишком закрылась и даже немного нервничает. Это опасная тема — я помню, как такой же настрой в итоге погубил сборную под руководством Зинэтулы Билялетдинова в Сочи. Будьте проще, не надо загонять самих себя — и все получится.
Поскучав два периода, во втором перерыве россияне встали и решительно покинули сектор. Понятно, что при счете 0:3 такой матч не спасти. А на противоположной трибуне я заметил стайку темнокожих ребят в белых куртках с надписью на спине «Alibaba». Они вполне могли выиграть конкурс на самый зажигательный танец. Вокруг них толпились люди с телекамерами.
Я подошел поближе, заговорил. Оказывается, парни приехали из Африки. И это, только не падайте со стула, сборная Кении по хоккею с шайбой!
Они тоже хотят выступать на Олимпиаде. Их любимые игроки — Александр Овечкин и Евгений Малкин. «Канадки сейчас показывают быстрый техничный хоккей, но и русские девчонки не отстают. А вообще мы сами хотим выступать на следующей Олимпиаде».
Веселые ребята. Ну, а на льду было все понятно. Первый период закончился по нулям, хотя канадки наших перебросали в три раза. А во втором все стало ясно, хотя наш вратарь Надежда Морозова играла просто героически.
Я потом спросил у Морозовой: «А вам двоюродный брат Алексей Морозов
— Вы знаете, никогда, — ответила девушка. — Так получалось, что он сначала не в Москве играл, а потом я уехала. В межсезонье тоже не пересекались. Не совпадали планы. А теперь он занят, много времени уделяет МХЛ.
«Как же так, Алексей? — думаю. — Вот, подтянули бы двоюродную сестру. Хотя она и так в порядке».
Главный тренер женской сборной Алексей Чистяков рассказал, что в первом периоде наши девчонки как раз выполнили план. А дальше… Канаду можно было победить на контратаках. Если бы все получилось идеально.
— Но ведь в России в сто раз меньше хоккеисток, чем в той же Канаде, — напоминаю. -Как вообще с ними играть?
— А я ведь предлагал, чтобы при каждом клубе КХЛ появилась своя женская команда. Это ведь не очень дорого — ее содержать. И представляете, как сразу взлетел бы женский хоккей в стране! А у нас такое творится, что в некоторых городах даже не хотят девочек в хоккейную секцию отдавать. Вот как бывает, — развел руками Чистяков.
…Поэтому и говорю: разные весовые категории. Сначала мимо меня по
Канада — Россия — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0).
Голы: Джонстон, Ирвин, Дауст, Джонстон, Дауст.
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