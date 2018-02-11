Лох: Я совершил ошибку там, где ошибаться нельзя, и заплатил за это большую цену

«Трек был в хорошем состоянии, и дело не в снегопаде. Я совершил ошибку при входе в девятый вираж — как раз там, где ошибаться нельзя. Заплатил за это большую цену. Это спорт. Все ждали, что я завоюю золотую медаль, но дерьмо случается. Вернусь домой расстроенным, однако мне уже не терпится повидаться с ребёнком и супругой. Мы ждём ещё одного ребёнка», — цитирует Лоха Олимпийский канал.