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11 февраля 2018, 20:02 | Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Лох: Я совершил ошибку там, где ошибаться нельзя, и заплатил за это большую цену

Трёхкратный олимпийский чемпион по санному спорту Феликс Лох, занявший лишь пятое место на одиночном турнире в Пхёнчхане, признался, что расстроен своим результатом.

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«Трек был в хорошем состоянии, и дело не в снегопаде. Я совершил ошибку при входе в девятый вираж — как раз там, где ошибаться нельзя. Заплатил за это большую цену. Это спорт. Все ждали, что я завоюю золотую медаль, но дерьмо случается. Вернусь домой расстроенным, однако мне уже не терпится повидаться с ребёнком и супругой. Мы ждём ещё одного ребёнка», — цитирует Лоха Олимпийский канал.
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