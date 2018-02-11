Губерниев: После первых двух дней рано бить в набат

— Олимпиада — абсолютно нелогичное соревнование, — начал Губерниев. — Тем более, в Корее при таких условиях. Сюрпризы на подиуме бывают всегда, но такого пьедестала от спринтерской гонки никто не ожидал. Острый на язык Пайффер критиковал не только нас, но и олимпийское движение, и олимпийский комитет Германии. Но четырехкратный чемпион мира и серебряный призер Игр в Сочи в эстафете стал олимпийским чемпионом Пхенчхана после того, как стал чемпионом мира в этой дисциплине. Хотя было это довольно давно (в 2011 году в Ханты-Мансийске. — Прим. «СЭ»). Но Арнд взял бронзу в спринте в Антерсельве в этом сезоне.

А вот Крчмар и Виндиш — это уже неожиданные истории, потому что прервалась беспроигрышная серия Фуркада, Йоханнес Бе был совершенно неубедителен. Но Мартен продемонстрировал железобетонность своего характера — после трех промахов на лежке он собрался и отработал стойку. Мне кажется, все ветры Кореи не могли ему помешать. Боролся до конца. Уверен, что пасьют он выиграет. Кстати, после финиша видел братьев Бе и Свендсена. Они шли вместе. Я такими черными их никогда не видел. Только Йоханнес нашел в себе силы улыбнуться. Свендсен вообще мимо прошел, что ему несвойственно. Очень вежливый парень. Тарею тоже нечему было радоваться. Их обыграл Бьентегор — чуть не попал на пьедестал. Это тот самый норвежец, заменивший в заявке Бьорндалена. Вообще, неожиданностей в гонке было хоть отбавляй.

— Ожидали мы от наших другого выступления?

— Конечно, ожидали! И рассчитывали, что, хоть на стрельбе была и лотерея, ребята проявят максимум умения на рубеже. Этого, к сожалению, не случилось. Бабиков заполз в пасьют. Елисеев вообще туда не попал. Мы с декабря говорили, что даже если мы будем ликвидировать отставания ходом, то и соперники на месте стоять не будут. Конечно, рано делать выводы по одной гонке. Нам нужно работать над стрельбой. Это наш конек. Рассчитывать на смешанную эстафету. Акимова в гонке преследования может себя проявить, там плотные результаты, хоть и проигрывает она достаточно много. Надо бороться. Я поддерживаю российских спортсменов, и не буду бить в колокола и говорить, что все пропало. Хотя перемены в российском биатлоне тоже назрели, это всем понятно.

— В мужских гонках у нас есть хоть какие-то шансы на медали?