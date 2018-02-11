Мороз против Долидовича, ветер против «биатлонных богов», великий Лох против самого себя
Во второй день Игр белорусы соревновались лишь в двух видах программы. Медалей мы и не ждали…
Топ Смольского и «сумерки богов»
Белорусские биатлонисты априори не могут стать жертвами завышенных ожиданий. Ибо никаких надежд на мужскую половину сборной Беларуси мы не питаем. И в такой ситуации любой выстрел
Если говорить об успехах локальных, то нельзя не отметить Антона Смольского. Неизвестно, есть ли у него дар свыше, о котором накануне Игр рассказывала его мама. Но в спринте на Олимпиаде 21-летний атлет показал лучший результат в карьере. Пусть 35-е место с одним промахом звучит довольно скромно. Но почему бы не улучшить это достижение уже в пасьюте?
Что же с Чепелиным и Бочарниковым? Обошлось без сюрпризов. Как со знаком плюс, так и со знаком минус. По два промаха, скорость в конце четвертого десятка. И места в преследовании как адекватная награда.
Зато медальные разборки в олимпийском спринте выдались на славу. Здесь было все, что необходимо для отличного сценария, — и провал фаворитов, и подвиг середняка, и победа человека, от которого никто этой победы не ожидал. Мало кто помнит, что Арнд Пайффер семь лет назад был чемпионом мира в спринте. В очень схожих погодных условиях — в
Все это стало возможно благодаря провалу безоговорочных фаворитов, лидеров сезона. Йоханнес Бо на первом круге убежал ото всех, чтобы чтобы в итоге заработать целых три круга на «лежке». Мартен Фуркад, стартовавший значительно позже и знавший о провале конкурента, повторил судьбу норвежца. И даже с тремя промахами великий француз заставил лидеров гонки понервничать. Но сил на финишный рывок уже не хватило…
В общем, за это мы и любим Олимпиаду! И все еще впереди.
Долидович проиграл морозу. Крюгер упал, чтобы победить
Голливудский сюжет подарил нам и второй вид с участием белорусов — скиатлон. Их здесь было трое. Но до финиша добрались не все. Самый опытный член белорусской сборной сумел пробежать лишь четыре километра. После гонки Сергей Долидович признался: появились проблемы с бронхами. «Сошел сегодня с дистанции
Не порадовали и остальные наши лыжники. Юрий Астапенко вполне мог претендовать на попадание в тридцадтку. Вспомните прошлогодний чемпионат мира, где белорус стал 28-м. Но сегодня не получилось от слова совсем. Как не получилось и у Михаила Семенова, который неплохо выглядел на олимпийской трассе год назад.
Что же до Голливуда… Героем из кинофильма здесь предстал Симен Крюгер. В самом начале гонки он стал героем отрицательным — он допустил ошибку и спровоцировал завал с участием россиян. Но падение норвежца лишь раззадорило: Крюгер восстал из пепла, подготовил атаку и убежал за золотом. Остальные два места не подиуме заняли его соотечественники Сундбю и Холунн, до которых так и не смог дотянуться еще один пострадавший в завале лыжник — Денис Спицов. Главные же фавориты этого вида Йоханнес Клэбо и Алекс Харви остались без наград.
Данилочкин получил выходной
Сильный ветер досаждал, естественно, не только биатлонистам. Горнолыжники сегодня и вовсе не смогли выйти на старт, ведь над спортивным комплексом поднялась настоящая буря. Среди них в скоростном спуске должен был выступить и Юрий Данилочкин. Вид для представителя Беларуси не коронный. Но для пробы трассы самый, наверное, удобный. Что же, проба откладывается до 15 февраля.
К слову, погода — одна из наиболее обсуждаемых в Пхенчхане тем. Директору по коммуникациям МОК даже пришлось убеждать публику, что все под контролем. «Это зимний спорт, мы зависим от изменчивых погодных условий. В Нагано, например, последние горнолыжные соревнования завершились за пять минут до церемонии закрытия Игр. Это сложная проблема, но мы готовы к ее решению. Готовимся ко всем капризам погоды». Правда, Комитет спортсменов не обнадеживает: синоптики обещают в ближайшие дни 25-градусный мороз.
Чудовищная ошибка легендарного Лоха
Так уж вышло, что день выдался богатым на сенсации. И, наверное, самая громкая случилась в санном спорте. Виде, на сенсации в принципе не богатом. В Пхенчхане же вышло так, что великий и ужасный Феликс Лох, вместо того, чтобы стать четырехкратным олимпийским чемпионом, остался без медали. И победу немец отдал собственными руками, в последней попытке. Имея комфортное преимущество в 0,2 секунды перед ближайшими преследователями. Казалось, четвертое золото уже в кармане. Но Лох в конце трассы допускает чудовищную ошибку. На мгновение он вовсе теряет управление санями, те бросаются из стороны в сторону. Феликс теряет уйму времени и занимает… лишь пятое место! А золото совершенно неожиданно увезет в Австрию Давид Гляйршер. Вряд ли он мог даже в самых смелых мечтах видеть такое развитие событий. Да и никто из экспертов в здравом уме не смог бы предсказать такой провал Лоха и такой успел Гляйршера.
17-летний чемпион
Американец Редмонд Джерард сделал заявку на то, чтобы стать самым молодым олимпийским чемпионом Игры-2018. Сноубордист, который родился в 2000 году, праздновал неожиданную победу в слоупстайле. Редмонд, которому нынче всего 17 лет и 227 дней, уже стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории сноуборда, а также вторым среди всех обладателей индивидуального золота на Олимпийских играх. Первенство здесь у представительницы
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