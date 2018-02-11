Мороз против Долидовича, ветер против «биатлонных богов», великий Лох против самого себя

Топ Смольского и «сумерки богов»



Белорусские биатлонисты априори не могут стать жертвами завышенных ожиданий. Ибо никаких надежд на мужскую половину сборной Беларуси мы не питаем. И в такой ситуации любой выстрел кого-то из наших парней способен принести настоящую бурю эмоций. Увы, в первом виде программы этого не случилось. Хотя и говорить о каком-то провале тоже нельзя. Даже наоборот. Будем честны: сразу три белоруса в топ-60 — это, как ни грустно, успех. На фоне действительно блеклого сезона, по ходу которого наши зачастую и вовсе преодолеть этот психологический рубеж были не в силах. В Пхенчхане же получилось у всех, кроме Елетнова. Которого, вполне ожидаемо, подвела стрельба. Роман и при идеальных погодных условиях со стрелковой составляющей вида совсем не справляется. А южнокорейский ветер просто подписал ему приговор. Обидно, ведь скорость Елетнов по традиции показал неплохую — 17-е время среди всех участников.



Если говорить об успехах локальных, то нельзя не отметить Антона Смольского. Неизвестно, есть ли у него дар свыше, о котором накануне Игр рассказывала его мама. Но в спринте на Олимпиаде 21-летний атлет показал лучший результат в карьере. Пусть 35-е место с одним промахом звучит довольно скромно. Но почему бы не улучшить это достижение уже в пасьюте?



Что же с Чепелиным и Бочарниковым? Обошлось без сюрпризов. Как со знаком плюс, так и со знаком минус. По два промаха, скорость в конце четвертого десятка. И места в преследовании как адекватная награда.



Зато медальные разборки в олимпийском спринте выдались на славу. Здесь было все, что необходимо для отличного сценария, — и провал фаворитов, и подвиг середняка, и победа человека, от которого никто этой победы не ожидал. Мало кто помнит, что Арнд Пайффер семь лет назад был чемпионом мира в спринте. В очень схожих погодных условиях — в Ханты-Мансийске. В Пхенчхане мощный немец вспомнил молодость и удивил весь мир. Но еще больше удивил Михал Крчмар, которого в комнате призеров точно никто не ждал. Но чех, который доселе мог похвастаться лишь одним подиумом, победил ветер, да Юлиана Эберхарда с Домиником Виндишем. Последний в самом финишном створе увел у австрийца бронзу.



Все это стало возможно благодаря провалу безоговорочных фаворитов, лидеров сезона. Йоханнес Бо на первом круге убежал ото всех, чтобы чтобы в итоге заработать целых три круга на «лежке». Мартен Фуркад, стартовавший значительно позже и знавший о провале конкурента, повторил судьбу норвежца. И даже с тремя промахами великий француз заставил лидеров гонки понервничать. Но сил на финишный рывок уже не хватило…



В общем, за это мы и любим Олимпиаду! И все еще впереди.





фоторепортаж Всё золото Пхенчхана. 11 февраля 11 февраля на Олимпийских играх в Пхенчхане было разыграно 6 комплектов наград. Представляем всех чемпионов дня.