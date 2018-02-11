Павличенко: Конфликт с тренером Демченко помешал успешно выступить на ОИ
ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Российский саночник Семен Павличенко после индивидуальных соревнований в рамках Олимпийских игр выступил с заявлением, в котором рассказал о проблемах внутри сборной России и о том, что не имел возможности нормально подготовить свои сани к олимпийской трассе
из-за главного тренера сборной Альберта Демченко.
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Видимо, что-то случилось...
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Павличенко на Олимпийских играх показал 14-й результат.
Далее РИА Новости приводит полный текст заявления Павличенко.
«То, что я хотел сделать сегодня, я сделал, — заявил Павличенко журналистам. — Выполнил то, что планировал, поменял сани. Были ошибки, они глазу так не заметны, но они были. Просто ехал коряво. Просто дело в том, что мне не дали возможность их попробовать на тренировочной неделе, прикатать сани. Можно сказать, что я тестировал сани для Романа Репилова здесь на тренировочной неделе. Неохота сор выносить, но ситуация такая. Просто не ездил здесь на этих санях.
Сам виноват, что пожестче не был с тренерами, не настоял на своем. Я чувствовал, что нужно было на этих санях кататься, а из уважения с тренером пришлось на других кататься. Лично я не подготовился. Это сани моего тренера, катаюсь весь сезон на них, и Альберт к ним никакого отношения не имеет, с ними работал я и мой тренер.
Моего тренера здесь нет, у них с Альбертом
Альберт мне весь сезон пытался доказать, что сани, которые мне сделал мой тренер Бурмистров, это плохие сани. А я при этом на них показывал очень высокие результаты весь сезон на этапах кубка мира, на чемпионате Европы. Хочется, чтобы они там либо помирились, либо Наталия Сергеевна (Гарт, глава Федерации санного спорта России — ред.) чтобы их
Знал, что нужно ехать и бороться. Но
Ничего не имею против Романа Репилова, мы с ним дружим, у нас хорошая дружба, но Альберт запрещает ему со мной общаться, говорит, что я плохо на него действую.
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