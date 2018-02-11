Павличенко: Конфликт с тренером Демченко помешал успешно выступить на ОИ

Павличенко на Олимпийских играх показал 14-й результат.

Далее РИА Новости приводит полный текст заявления Павличенко.

«То, что я хотел сделать сегодня, я сделал, — заявил Павличенко журналистам. — Выполнил то, что планировал, поменял сани. Были ошибки, они глазу так не заметны, но они были. Просто ехал коряво. Просто дело в том, что мне не дали возможность их попробовать на тренировочной неделе, прикатать сани. Можно сказать, что я тестировал сани для Романа Репилова здесь на тренировочной неделе. Неохота сор выносить, но ситуация такая. Просто не ездил здесь на этих санях.

Сам виноват, что пожестче не был с тренерами, не настоял на своем. Я чувствовал, что нужно было на этих санях кататься, а из уважения с тренером пришлось на других кататься. Лично я не подготовился. Это сани моего тренера, катаюсь весь сезон на них, и Альберт к ним никакого отношения не имеет, с ними работал я и мой тренер.

Моего тренера здесь нет, у них с Альбертом какие-то разногласия, не знаю, что там происходит. Альберт просто-напросто ему сказал: «До свидания, давай!». И он весь сезон не ездил, ездили другие, которые особо ничем не помогали. Вот реально накопилось. Нам сказали до Олимпийских игр сор не выносить…

Альберт мне весь сезон пытался доказать, что сани, которые мне сделал мой тренер Бурмистров, это плохие сани. А я при этом на них показывал очень высокие результаты весь сезон на этапах кубка мира, на чемпионате Европы. Хочется, чтобы они там либо помирились, либо Наталия Сергеевна (Гарт, глава Федерации санного спорта России — ред.) чтобы их как-то свела что ли. Просто бред.

Знал, что нужно ехать и бороться. Но из-за того, что эти разногласия были, досадно. Не знаю почему, но Альберт всегда хочет, чтобы мы катались на его санях. В начале сезона было так, что покатался на санях Альберта, показал очень хорошее время. Предложил ему поставить мои старые полозья боевые, может, еще быстрее будет. Принес ему сани, пошел на массаж, возвращаюсь, а он мне отдает совершенно другие сани, а не те, на которых быстро проехал. И дальше еду медленно. И это подстава. А на тех потом катался Роман.

Ничего не имею против Романа Репилова, мы с ним дружим, у нас хорошая дружба, но Альберт запрещает ему со мной общаться, говорит, что я плохо на него действую.