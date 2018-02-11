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11 февраля 2018, 18:43 | Бобслей, сани, скелетон | Р-Спорт

Демченко о словах саночника Павличенко: Нельзя валить с больной головы на здоровую

ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко выразил недоумение в связи с заявлением саночника Семена Павличенко, который видит причину своей неудачи в том, что не смог подготовить свои сани, так как обкатывал сани для товарища по команде Романа Репилова.

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© РИА "Новости"

Павличенко после индивидуальных соревнований в рамках Олимпийских игр выступил с заявлением, в котором рассказал о проблемах внутри сборной России и о том, что не имел возможности нормально подготовить свои сани к олимпийской трассе из-за главного тренера команды Альберта Демченко.

«Не знаю, странно, что Семен такое сказал, — заявил Демченко РИА Новости. — У него в последнее время есть какое-то негативное отношение. Сложно тут комментировать. Сани мы готовили для обоих спортсменов. Сани Семена в нормальном состоянии, они лежат, но он просто отказался на них выступать по ходу сезона. Как я могу комментировать?».

Также Павличенко заявлял, что Демченко якобы запрещает ему общаться с Репиловым.

«Что касается общения с Репиловым, они вроде и общаются. Я говорил, что во время Олимпиады надо сконцентрироваться на себе и ограничить общение с кем бы то ни было, нужно очень серьезно концентрироваться на Олимпиаде, — объяснил Демченко. — Потому что один заезд может решить судьбу медали. Не знаю, зачем Семен все это наговорил, я не могу понять».

Павличенко на Олимпийских играх в Пхенчхане показал 14-й результат.

«Семен — перспективный парень, хороший. Он подошел в нужной форме, но это его неправильное отношение и повлияло, может быть. И сейчас валить с больной головы на здоровую неправильно. Не знаю, зачем он наговорил… Парень разнервничался. Может, устал, переволновался, вот и высказал. Но такого, чтобы он для Репилова сани готовил, такого не было», — подчеркнул тренер.
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