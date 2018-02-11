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11 февраля 2018, 18:34 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Столярова: Я недовольна судейством в финале Олимпийских игр

ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российская фристайлистка Екатерина Столярова, выступающая в дисциплине могул, заявила, что она осталась недовольна уровнем судейства в финале Олимпиады в Пхенчхане.

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В воскресенье в Пхенчхане Столярова заняла 11-е место во втором финальном раунде соревнований по могулу и не смогла пробиться в главный финал.

«Оцениваю свое выступление как достаточно хорошее. Я из спуска в спуск стабильно показывала проезды. В заключительном допустила небольшую помарочку, но из-за этого с меня не сбавили баллы. Но я недовольна судейством. Наша езда и езда соперниц сильно не отличаются, а баллы отличаются сильно. Вот этим я расстроена», — сказала Столярова журналистам.

Столярова возобновила карьеру в 2017 году после трехлетнего перерыва, во время которого она родила сына.

«В общем, я вернулась в спорт, на Олимпиаду попала, еще и выступила достойно. Я вообще рада! Цель в любом случае была биться за высшие награды, за медали. Это всегда возможно. Как видите сегодня, случается всякое. Всегда на соревнованиях ты идешь не к тому, чтобы просто проехать. Это никогда не устраивает. Всегда хочешь улучшить свой результат, свои проезды. Лучшие награды — вот что всегда мотивирует», — отметила российская фристайлистка.
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