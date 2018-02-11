Бог дал, Лох не взял. Россия опускается на дно медального зачета

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Бог дал, бог взял — таков медальный итог двух дней Олимпиады-2018 для сборной России. Вчера возникла внеплановая бронзовая медаль Семёна Елистратова, сегодня исчезла ожидаемая награда саночника Романа Репилова. Исчезла грустно, из-за одной ошибки.

На третью попытку Репилов выходил с третьей суммой времени и пониманием того, что он может многое. Нужно было просто зафиксировать это, но Роман грубо ошибся в середине жёлоба, а на оставшейся дистанции проигрывал и проигрывал. В итоге — 0,414 секунды от лучшего результата в этом заезде. Запомните это время.

Потому что уверенно лидирующий немец Лох в четвёртой попытке тоже жестко ошибся и остался вообще без медали. А олимпийским чемпионом стал австриец Глайршер, который опередил Репилова на, внимание, 0,406 секунды. Если бы в третьей попытке россиянин проехал без ошибки — был бы лучшим.

Больше мы ни на что не рассчитывали и ничего не получили. Нарушить эту идиллию мог лыжник Спицов, едва не сотворивший большую сенсацию, но остановившийся в секунде от скиатлонной медали. Коньки, женский могул, горные лыжи и биатлон — все мимо.

Так что сегодня сборная России вышла на запланированный график — одна бронза после двух дней. В общем зачёте мы делим 11−14 места. Ну, или 7−14, кому какой зачёт больше нравится.

И уже сейчас мы можем констатировать неминуемую потерю. Не в количестве — качестве. Медаль в фигурном катании мы не упустим, но она почти наверняка не будет золотой. И сегодняшний мировой рекорд Евгении Медведевой никак это не изменит. Зато внеплановую медаль России может принести фристайлист Смышляев, неожиданно вышедший в финал могула со вторым результатом.

Ещё завтра полуфинал дабл-микста в кёрлинге, Россия играет со Швейцарией. И немножечко надежд на Ирину Аввакумову в прыжках с трамплина.

Весь медальный зачет ОИ-2018