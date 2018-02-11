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11 февраля 2018, 18:16 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад: Очень разочарован, в этом сезоне такого со мной не случалось

Олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад, занявший в спринтерской гонке на Играх в Пхёнчхане 8-е место, прокомментировал своё выступление.

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© AFP 2018

«Очень сильно разочарован, потому что подошёл к этому старту в очень хорошей форме. Я был готов к тому, чтобы побороться за золото, и не могу понять, откуда взялись эти ошибки. Такого в этом сезоне со мной не случалось. Подошёл к “лёжке” уверенным в себе, сосредоточенным. Очень расстроен, мне тяжело смириться с этой неудачей. Но впереди гонка преследования, и у меня будет шанс отыграться. Не могу понять, что пошло не так. Корректировать тренировочную программу не буду. Рассчитываю, что в следующих гонках повезёт больше», — сказал Фуркад в эфире Олимпийского канала.
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Биатлон

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