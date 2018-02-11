Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32523043/
11 февраля 2018, 18:01 | Лыжный спорт | Vesti.kz

«Тысячу раз спасибо Юлие». Мухамедиулы поздравил Галышеву с «бронзой» на Олимпиаде-2018

Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал первую медаль Казахстана на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, передает Tengrinews.kz.

Бронзовую медаль в копилку казахстанской сборной принесла фристайлистка Юлия Галышева в могуле. Эта медаль стала первой в истории Казахстана в этой дисциплине на зимних ОИ.

«Впечатления конечно, великолепные. Для Казахстана это большой праздник. Потому что такой сложнейший вид спорта как фристайл могул в Казахстане только развивается. Тысячу раз спасибо Юле. Это достижение ее и всего Казахстана. Да здравствует Казахстан! Алга!» — сказал министр.

«Все участники достойны высоких наград. И конечно те, кто впервые принимает участие, и наши уважаемые Рейхерд, Полторанин. Все заслуживают больших достижений. Я буду болеть за всех наших спортсменов. Это огромное счастье и это мой долг», — добавил Мухамедиулы.

Сама Галышева призналась, что пока не осознает своего успеха, но счастлива и рада олимпийской медали.

Для 25-летней Галышевой эта третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м — седьмой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Юлия Галышева после «бронзы» Олимпиады-2018 прокомментировала свое выступление с травмой руки

Юлия Галышева после «бронзы» Олимпиады-2018 прокомментировала свое выступление с травмой руки

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева поделились эмоциями от завоевания бронзовой медали в могуле на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, сообщает корреспондент Vesti.kz. На пресс-конференции она приналась, что выступала с травмой руки.
Еще 7 новостей  
11 февраля

Головкин достиг своего предела. Cтарого пса не научишь новым трюкам - менеджер "Канело"

Девушка защитника клуба КХЛ погибла в авиакатастрофе под Москвой

Хоккеисты "Сарыарки" и "Торпедо" устроили драку в матче казахстанского дерби ВХЛ
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?