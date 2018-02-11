«Тысячу раз спасибо Юлие». Мухамедиулы поздравил Галышеву с «бронзой» на Олимпиаде-2018

Бронзовую медаль в копилку казахстанской сборной принесла фристайлистка Юлия Галышева в могуле. Эта медаль стала первой в истории Казахстана в этой дисциплине на зимних ОИ.

«Впечатления конечно, великолепные. Для Казахстана это большой праздник. Потому что такой сложнейший вид спорта как фристайл могул в Казахстане только развивается. Тысячу раз спасибо Юле. Это достижение ее и всего Казахстана. Да здравствует Казахстан! Алга!» — сказал министр.

«Все участники достойны высоких наград. И конечно те, кто впервые принимает участие, и наши уважаемые Рейхерд, Полторанин. Все заслуживают больших достижений. Я буду болеть за всех наших спортсменов. Это огромное счастье и это мой долг», — добавил Мухамедиулы.

Сама Галышева призналась, что пока не осознает своего успеха, но счастлива и рада олимпийской медали.

Для 25-летней Галышевой эта третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м — седьмой.