Юлия Галышева после «бронзы» Олимпиады-2018 прокомментировала свое выступление с травмой руки

«Рука меня не беспокоила вплоть до финального заезда. На грани я была во втором финале, когда была шестой. И второй раз я была на грани, когда стала уже третьей. Это был такой стресс для меня. Я еще не осознаю, что у меня есть медаль», — сказала Галышева.

Напомним, медаль Галышевой стала первой для Казахстана на Олимпиаде-2018. В финальные соревнования фристайлистка отобралась с первой же квалификации.

В первом финальном раунде Галышева показала седьмой результат, набрав 75,10 балла. Во втором казахстанка улучшила свой результат — 76,81 балла — и с шестого места пробилась в шестерку сильнейших, где продолжила борьбу за медали.

В третьем финальном раунде Галышева стартовала первой и за свой проезд получила 77,40 балла, показав свой лучший результат на текущих соревнованиях. Таким образом, она заняла итоговое место третье место.

Для 25-летней Галышевой эта третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м — седьмой.