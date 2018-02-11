Мужская сборная России по хоккею не досмотрела разгром женской от Канады
Мужская сборная России по хоккею в полном составе присутствовала на матче женской сборной с Канадой, сообщает журналист Игорь Рабинер на своей странице в твиттере.
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После второго периода, при счете 3:0 в пользу канадской команды, мужская команда уехала в олимпийскую деревню.
Встреча женских сборных завершилась победой Канады со счетом 5:0.
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Главные тренеры
|Лаура Шулер
|Алексей Чистяков
Вратари
|Дебьен А-Р.
|Морозова Н. 50:44 (Александрова Н. 50:44)
|1-й период
|Ангелина Гончаренко
|01:09
|Людмила Белякова
|11:00
|2-й период
|21:55
|Ребекка Джонстон (Б. Дженнер, Д. Солнье)
|Екатерина Лобова
|24:05
|24:13
|Халей Ирвин (Р. Джонстон)
|Нина Пирогова
|29:25
|35:58
|Мелоди Дауст (М. Агоста-Марсиано, М-Ф. Пулен)
|36:58
|Ребекка Джонстон
|Фануза Кадирова
|39:54
|3-й период
|42:44
|Сара Нерс
|Мария Баталова
|47:07
|Ангелина Гончаренко
|48:17
|48:41
|Ребекка Джонстон (Б. Лакетт, М-Ф. Пулен)
|50:44
|Мелоди Дауст (М-Ф. Пулен)
Статистика
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи