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11 февраля 2018, 17:58 | Хоккей | Газета.Ру

Мужская сборная России по хоккею не досмотрела разгром женской от Канады

Мужская сборная России по хоккею в полном составе присутствовала на матче женской сборной с Канадой, сообщает журналист Игорь Рабинер на своей странице в твиттере.

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© РИА "Новости"

После второго периода, при счете 3:0 в пользу канадской команды, мужская команда уехала в олимпийскую деревню.

Встреча женских сборных завершилась победой Канады со счетом 5:0.
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11 Февраля, 15:10 Группа A Kwandong Hockey Centre
Канада 5:0
(0:0, 3:0, 2:0)
Россия
Главные тренеры
Лаура Шулер Алексей Чистяков
Вратари
Дебьен А-Р. Морозова Н. 50:44 (Александрова Н. 50:44)
1-й период
Ангелина Гончаренко 01:09
Людмила Белякова 11:00
2-й период
21:55 Ребекка Джонстон (Б. Дженнер, Д. Солнье)
Екатерина Лобова 24:05
24:13 Халей Ирвин (Р. Джонстон)
Нина Пирогова 29:25
35:58 Мелоди Дауст (М. Агоста-Марсиано, М-Ф. Пулен)
36:58 Ребекка Джонстон
Фануза Кадирова 39:54
3-й период
42:44 Сара Нерс
Мария Баталова 47:07
Ангелина Гончаренко 48:17
48:41 Ребекка Джонстон (Б. Лакетт, М-Ф. Пулен)
50:44 Мелоди Дауст (М-Ф. Пулен)
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи

Хоккей

Азеведо: Канадских хоккеистов на Олимпиаде будут ненавидеть за их игру в обороне

Азеведо: Канадских хоккеистов на Олимпиаде будут ненавидеть за их игру в обороне

АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 11 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Канадские хоккеисты будут сильны игрой в обороне на Олимпиаде в Пхенчхане, заявил нападающий казанского «Ак Барса» Джастин Азеведо.
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