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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
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https://sport.mail.ru/korea/news/32523031/
11 февраля 2018, 18:05 | Олимпизм | Советский спорт

Германия возглавляет медальный зачет ОИ-2018, Олимпийские спортсмены из России делят 11−14 места с Финляндией, Италией и Казахстаном

На зимней Олимпиаде-2018 завершился второй соревновательный день.

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На данный момент медальный зачет возглавляет сборная Германии. У немцев три золотые медали и одна бронзовая. Второй идет команда Голландии — два золота, два серебра и одна бронза. На третьем месте сборная Норвегии — одна золотая медаль, четыре серебряных и три бронзовых.

У команды Олимпийских спортсменов из России на данный момент одна медаль — бронза Семена Елистратова в шорт-треке. Российские олимпийцы делят 11−14 места с командами Финляндии, Италии и Казахстана.

Пхенчхан (Южная Корея)
Зимняя Олимпиада-2018
Медальный зачет

1. Германия — 4 медали (3 золотых+0 серебряных+1 бронзовая)
2. Голландия — 5 (2+2+1)
3. Норвегия — 8 (1+4+3)
11. Финляндия — 1 (0+0+1)
11. Италия — 1 (0+0+1)
11. Казахстан — 1 (0+0+1)
11. Россия — 1 (0+0+1).

Полный медальный зачет вы можете посмотреть здесь

Напомним, российские спортсмены на Играх выступают под олимпийским флагом и названием команды «Олимпийские спортсмены из России». Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.
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