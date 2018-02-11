Германия возглавляет медальный зачет ОИ-2018, Олимпийские спортсмены из России делят 11−14 места с Финляндией, Италией и Казахстаном

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На данный момент медальный зачет возглавляет сборная Германии. У немцев три золотые медали и одна бронзовая. Второй идет команда Голландии — два золота, два серебра и одна бронза. На третьем месте сборная Норвегии — одна золотая медаль, четыре серебряных и три бронзовых.

У команды Олимпийских спортсменов из России на данный момент одна медаль — бронза Семена Елистратова в шорт-треке. Российские олимпийцы делят 11−14 места с командами Финляндии, Италии и Казахстана.

Пхенчхан (Южная Корея)

Зимняя Олимпиада-2018

Медальный зачет

1. Германия — 4 медали (3 золотых+0 серебряных+1 бронзовая)

2. Голландия — 5 (2+2+1)

3. Норвегия — 8 (1+4+3)

11. Финляндия — 1 (0+0+1)

11. Италия — 1 (0+0+1)

11. Казахстан — 1 (0+0+1)

11. Россия — 1 (0+0+1).

Полный медальный зачет вы можете посмотреть здесь

Напомним, российские спортсмены на Играх выступают под олимпийским флагом и названием команды «Олимпийские спортсмены из России». Зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) проходит с 9 по 25 февраля.