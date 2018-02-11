Россияне Антон Бабиков (4 промаха, +2 минуты 9,7 секунды) и Матвей Елисеев (5 промахов,+3.20,5) заняли 57-е и 83-е места в спринте на Играх-2018 в Пхенчхане.

Цитата По-другому не назвать. Дмитрий Васильев В выступлении Бабикова и Елисеева нельзя найти ничего хорошего: безобразная стрельба и невнятная лыжегоночная подготовка. С такими результатами лучше вообще не ездить на Олимпийские игры. Елисеев из десяти патронов попал ровно половину — это безобразие!не назвать.

«Никаких оправданий быть не может. Если ты чувствуешь, что не готов — зачем едешь на Олимпийские игры? То же самое и Бабиков. Нельзя ехать на Олимпиаду такими неподготовленными», — сказал Васильев РИА Новости по телефону.