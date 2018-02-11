Васильев: Елисеев в спринте из десяти патронов попал половину — это безобразие
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что стрельба российских биатлонистов Антона Бабикова и Матвея Елисеева в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пхенчхане была безобразной.
Россияне Антон Бабиков (4 промаха, +2 минуты 9,7 секунды) и Матвей Елисеев (5 промахов,+3.20,5) заняли 57-е и 83-е места в спринте на Играх-2018 в Пхенчхане.
«Никаких оправданий быть не может. Если ты чувствуешь, что не готов — зачем едешь на Олимпийские игры? То же самое и Бабиков. Нельзя ехать на Олимпиаду такими неподготовленными», — сказал Васильев РИА Новости по телефону.
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