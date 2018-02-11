Олимпиада-2018. Подводим итоги выступлений казахстанцев за 11 февраля

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Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане было разыграно пять комплектов наград, за некоторые из них боролись и казахстанцы, сообщает Prosports.kz.

Из-за сильного ветра был перенесен скоростной спуск у мужчин, поэтому первое на Играх выступление Игоря Закурдаева откладывается, как минимум до вторника.

В лыжных гонках прошел мужской скиатлон на 10/10 км, в котором выступили Виталий Пухкало и Евгений Величко. Они финишировали в четвертом и пятом десятках соответственно.

Завершил свое дебютное выступление на Олимпиаде наш саночник Никита Копыренко. Откровенно говоря, он не претендовал на медали, поэтому итоговый 36-й результат был вполне предсказуем.

Казахстанские биатлонисты также не порадовали нас в спринте. Лучшим из наших стал Роман Еремин — 43-е место, благодаря чему пробился в гонку преследования.

Первую награду Казахстану на Играх в Пхенчхане принесла Юлия Галышева, которая оказалась третьей в индивидуальном могуле. Данное достижение стало для нее самым значимым в карьере.

Мировой рекорд установила в короткой программе командных соревнований российская фигуристка Евгения Медведева, которая получила от судей за прокат 81.06 балла.

Завершился круговой турнир у керлеров в дабл-миксте, где россияне вышли в полуфинал. Олимпийский рекорд (6:09.76) на дистанции 5000 метров установил голландец Свен Крамер.

Состоялось легендарное хоккейное противостояние Россия — Канада, правда, пока в женском варианте.