Олимпиада-2018. Подводим итоги выступлений казахстанцев за 11 февраля
В нашей копилке первая медаль.
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Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане было разыграно пять комплектов наград, за некоторые из них боролись и казахстанцы, сообщает Prosports.kz.
В лыжных гонках прошел мужской скиатлон на 10/10 км, в котором выступили Виталий Пухкало и Евгений Величко. Они финишировали в четвертом и пятом десятках соответственно.
Завершил свое дебютное выступление на Олимпиаде наш саночник Никита Копыренко. Откровенно говоря, он не претендовал на медали, поэтому итоговый 36-й результат был вполне предсказуем.
Казахстанские биатлонисты также не порадовали нас в спринте. Лучшим из наших стал Роман Еремин — 43-е место, благодаря чему пробился в гонку преследования.
Первую награду Казахстану на Играх в Пхенчхане принесла Юлия Галышева, которая оказалась третьей в индивидуальном могуле. Данное достижение стало для нее самым значимым в карьере.
Мировой рекорд установила в короткой программе командных соревнований российская фигуристка Евгения Медведева, которая получила от судей за прокат 81.06 балла.
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