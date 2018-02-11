Подвиг длиной в период. Даже Ковальчук не помог сдержать Канаду

«Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт…», — говорят про русских женщин. Хоккеистки не то что не исключение, а самое яркое доказательство этой характеристики. Наши девушки не только начали олимпийский хоккейный турнир раньше мужчин, выступая в роли первопроходцев, но и сходу попали под Канаду. Если даже в мужском хоккее преждевременная встреча с родоначальниками хоккея, мягко говоря, нежелательна, то у женщин это настоящая проверка на прочность. Сломаться или закалиться — третьего не дано.

На трибунах шеститысячного хоккейного центра Квандона можно было отыскать российские флаги, но канадских болельщиков, по ощущениям, было всё-таки больше. Зато мы взяли не количеством, а качеством. На игру девушек пришла, ни много ни мало, мужская сборная России по хоккею во главе с Ильёй Ковальчуком. Парни, только сегодня прибывшие в Пхёнчхан и уже сделавшие общее фото, вместо с тренерами пожертвовали своим свободным временем, чтобы поддержать девчат. Они-то Канаду обыгрывали. И не раз.

Наши девушки недавно тоже одолели родоначальниц хоккея, но на молодёжном уровне. Победа на последнем МЧМ пусть и состоялась на фоне акклиматизации канадок, стала настоящей сенсацией. Увы, доказать, что это не случайность, «молодёжке» не удалось. Наши девушки в итоге вылетели в полуфинале от шведок. Чем ответят взрослые? Россия — Канада — это классика хоккея на любом уровне. Уложить на лопатки четырёхкратных олимпийских чемпионок мечтает каждый, но стоит ли ради этого жертвовать всем?

Наши девочки сразу дали понять, что сдаваться и экономить силы не планируют. Канадки пусть и показали с первых же минут, кто здесь фаворит, происходящее на льду не выглядело встречей команд с разных планет. «Кленовые» нагружали нашу Надежду Морозову, но бросали не наверняка. Где должно было быть канадское добивание — появлялась российская подстраховка. Спокойствие, спокойствие и только спокойствие. Даже дважды за первый период сыграв в меньшинстве, россиянки не поддавались панике.

Смотреть на то, как российские девушки отчаянно бьются с Канадой, можно было только стоя. И дело не только в нервном напряжении. Для журналистов второй по значимости хоккейный дворец Олимпийских игр оказался крайне неудобен. С мест для прессы смотреть игру было попросту невозможно, половина площадки оставалась за кадром. Оттого и приходилось нам с коллегами отрывать мягкое место от не мене мягких стульев. И поверьте, он того стоило.

Большая часть перового периода, который завершился со счётом 0:0, предсказуемо прошёл в нашей зоне. 4−15 — таково было соотношение бросков. Однако ближе к сирене на перерыв россиянки приподняли голову и даже соорудили пару контратак. И как ни странно, они казались даже опаснее, чем канадская осада. Или нам просто хотелось так думать? Так или иначе, даже бросок с нулевого угла заставил канадок понервничать. А это уже дорогого стоит.

Суровая реальность такова, что один период — это всё, на что хватило сборную России. Стоило соперникам выйти из раздевалок, как натянутая нить порвалась. На третьей минуте канадки разыграли классную комбинацию, сначала убрав с пути Екатерину Николаеву, а затем прокинув шайбу между ног Екатерине Лобовой. Как здесь не вспомнить, что МОК не допустил до Игр в Корее Галину Скибу и Анну Шибанову? Наши ведущие защитники, которые застали Сочи, и здесь были бы на ведущих ролях, но они стали жертвами произвола господина Баха.

На лице нашего вратаря было написано всё. Даже через маску были видны опустошённые глаза Надежды. «Ну всё, теперь начнётся…», — наверняка подумала двоюродная сестра Алексея Морозова. Канадок и правда прорвало. Хэйли Ирвин подправила летящую шайбу в ворота уже спустя две минуты. Парадокс к том, что во втором периоде преимущество Канады уже не было столь выраженным. Да и по броскам наши девушки, как ни парадоксально, почти не уступили. Индивидуальным мастерством блистала Валерия Павлова — наша 22-летняя звёздочка. Но вместо того, чтобы сократить разницу в счёте, сборная России пропустила в третий раз.

Раскисать и посыпать голову пеплом россиянкам ни к чему. Поражение от канадок ровным счётом никак не влияет на перспективы нашей сборной. Дело в том, что группа смерти из Канады, США, России и Финляндии на деле таковой не является. Из группы А выходят все четыре команды, а две первые — напрямую в полуфинал. Замахнуться на место североамериканок было бы слишком наивно, а до четвертьфинала поистине судьбоносных матчей команду Алексея Чистякова не ждёт.

Дмитрий Ерыкалов

<aside name="clb15451811" class="teaser teaser_incontent teaser_vk_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_vk_video"> <iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-89756355&id=456239733&hash=79a56e1685370e63&hd=2?wmode=opaque" width="853" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//vk.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Vkontakte </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d15451811.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>