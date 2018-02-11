Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32522804/
11 февраля 2018, 17:37 | Лыжный спорт | Vesti.kz

«Бронза» Галышевой помогла Казахстану приблизиться к ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2018

Сегодня, 11 февраля, казахстанская фристайлистка Юлия Галышева принесла Казахстану первую медаль на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она стала бронзовой призеркой соревнований в могуле. Благодаря этой медали Казахстан поднялся на 11-е место в общекомандном медальном зачете и делит его с Финляндией, Италией и Олимпийскими спортсменами из России, у которых также по одной бронзовой награде.

Лидирует в медальном зачете сборная Германия, которая имеет в своем активе три «золота» и одну «бронзу». Далее располагаются Голландия (2-«золота», 2-«серебра», 1-«бронза»), Норвегия (1,4,3), США (1,1,0), Австрия, Франция, Корея и Швеция (1,0,0), Канада (0,3,1) и Чехия (0,1,1).

Напомним, что Галышева, выиграв «бронзу» в могуле на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, установила уникальное достижение. Эта медаль стала первой для Казахстана в истории на зимних ОИ в дисциплине могул.

Для 25-летней Галышевой эта третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м — седьмой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
11 февраля

Головкин достиг своего предела. Cтарого пса не научишь новым трюкам - менеджер "Канело"

Девушка защитника клуба КХЛ погибла в авиакатастрофе под Москвой

Хоккеисты "Сарыарки" и "Торпедо" устроили драку в матче казахстанского дерби ВХЛ
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?