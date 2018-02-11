«Бронза» Галышевой помогла Казахстану приблизиться к ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2018

Она стала бронзовой призеркой соревнований в могуле. Благодаря этой медали Казахстан поднялся на 11-е место в общекомандном медальном зачете и делит его с Финляндией, Италией и Олимпийскими спортсменами из России, у которых также по одной бронзовой награде.

Лидирует в медальном зачете сборная Германия, которая имеет в своем активе три «золота» и одну «бронзу». Далее располагаются Голландия (2-«золота», 2-«серебра», 1-«бронза»), Норвегия (1,4,3), США (1,1,0), Австрия, Франция, Корея и Швеция (1,0,0), Канада (0,3,1) и Чехия (0,1,1).

Напомним, что Галышева, выиграв «бронзу» в могуле на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане, установила уникальное достижение. Эта медаль стала первой для Казахстана в истории на зимних ОИ в дисциплине могул.

Для 25-летней Галышевой эта третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м — седьмой.