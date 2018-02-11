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В Международном олимпийском комитете (МОК) назвали «чистыми» всех российских спортсменов, которые были допущены до зимних Олимпийских игр — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Однако подозрительность по отношению к олимпийцам из России (а именно в таком статусе выступают наши атлеты под нейтральным флагом) все еще сохраняется.

Так, глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт заявил, что организации стоило больших усилий отобрать из множества россиян тех, кто гарантированно не замешан в допинговых махинациях.

«Спортсменам из России уделялось огромное внимание — как до начала Олимпиады, так и сейчас. Одна из трудностей заключалась в том, что комиссиям МОК надо было отобрать тех спортсменов, в отношении которых не было никаких подозрений.

Те российские атлеты, которые прибыли в Южную Корею, «чисты», но бдительность все равно нельзя терять, как нас научила история. Россияне — группа высокого риска, — приводит слова Баджетта «РИА Новости».

Также глава медицинского департамента отметил, что участники Олимпиады-2018 прошли тесты на допинг уже более тысячи раз.

«Я считаю, что нужно отчитаться об антидопинговом контроле как накануне Игр, так и в начале соревнований. На данный момент мы организовали уже более тысячи тестов — причем подавляющее большинство анализов были взяты во внесоревновательный период.

Всего на протяжении Олимпиады в Пхенчхане мы планируем взять 2,5 тысячи проб, — подчеркнул медик. — У нас есть специальные подразделения, которые занимаются планом по распределению тестов.

Баджетт не обошел стороной и проблему с банками для проб — появилась информация о том, что их якобы можно вскрыть без видимых последствий.

«У нас есть проблемы с бутылочками для допинг-тестов: нам сообщили, что их можно вскрыть без следов.

На данный момент мы сотрудничаем с разными организациями и пытаемся безболезненно заменить партии колб. К слову, более четырех тысяч уже были заменены, — подытожил Баджетт.

Напомним, 1 февраля 2018 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прислало в МОК настоятельные рекомендации не использовать в Пхенчхане контейнеры нового образца, созданные в сентябре 2017 года.

Агентство посоветовало обратиться к емкостям предыдущего поколения, которые были задействованы еще на летних Играх — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Продолжая тему о подозрениях в отношении россиян, директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что по завершении Олимпиады организация внимательно рассмотрит поведение отечественных атлетов на протяжении 16 соревновательных дней.

«У нас есть специальная программа по надзору за олимпийцами из России — точнее, за их поведением.

После окончания Игр исполнительному комитету МОК будет доложено о том, как они соблюдали букву и дух закона. Затем мы сделаем выводы о том, наблюдались ли какие-то сложности при соблюдении этих правил, — пообещал Адамс.

Напомним, российские спортсмены должны следовать на Играх жесткому регламенту поведения, обусловленному их нейтральным статусом. Так, отечественным атлетам строго запрещено исполнять гимн своей страны на территории всех олимпийских объектов, включая залы для общения с прессой, тренировочные помещения и отели.

Что касается национальной символики, то нашим спортсменам не разрешается принимать триколор от фанатов и размещать его на видных местах (за исключением личного номера в Олимпийской деревне),

а также каким-либо образом демонстрировать свою принадлежность к России в социальных сетях и в целом совершать какие бы то ни было действия, которые могли бы ассоциироваться с родной страной.

Кроме того, атлеты имеют право носить только ту экипировку и аксессуары (в том числе и значки), которые были ранее одобрены МОК в качестве нейтральной формы.

И, разумеется, россиянам запрещено принимать участие в «альтернативных» церемониях награждения, — неважно, организует их Олимпийский комитет России (ОКР) или другие третьи лица.