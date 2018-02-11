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11 февраля 2018, 17:31 | Хоккей | ТАСС

Фристайлистка Столярова заявила, что у нее есть вопросы по судейству на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Екатерина Столярова имеет вопросы по судейству на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Ранее на Олимпийских играх завершились соревнования среди фристайлисток в дисциплине могул. Победу одержала француженка Перрин Лаффон, второе место заняла канадка Жюстин Дюфур-Лапуант, третьей стала казахстанская спортсменка Юлия Галышева. Лучшая из россиянок Регина Рахимова заняла 10-е место, Екатерина Столярова стала 11-й, Марика Пертахия — 16-й.

«Пока не знаю по поводу карьеры. Сейчас предстоит чемпионат России, нужно на нем выступить, а дальше посмотрим. Что касается выступления здесь, то есть некоторые вопросы по судейству. У многих проезд одинаковый, но у моих конкуренток оценки значительно выше», — сказала Столярова.

Столярова возобновила карьеру в 2017 году после перерыва. Она также является участницей Олимпийских игр 2010 и 2014 годов.
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