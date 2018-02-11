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11 февраля 2018, 17:26 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеистки проиграли команде Канады в стартовом матче на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские хоккеистки уступили со счетом 0:5 команде Канады в стартовом матче группового этапа Олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.

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© AFP 2018

Встреча прошла в Канныне на арене Университета Квандон.

Шайбы в матче забросили Ребекка Джонстон (22-я, 49-я минуты), Хейли Ирвин (25) и Мелоди Дауст (36, 51).

В другой встрече группы А сборная США обыграла команду Финляндии со счетом 3:1. В следующем матче 13 февраля российские хоккеистки сыграют с командой США (начало — 15:10), канадки в этот же день встретятся со сборной Финляндии.

Российских хоккеисток в матче с канадками на трибунах стадиона поддерживали соотечественники из мужской команды, у которых в воскресенье выходной день.

Лучшие две команды группы A напрямую выходят в полуфинал, сборные, ставшие в квартете третьей и четвертой, в поединках за выход в ½ финала сыграют с первыми двумя командами из группы B, где выступают сборные Швеции, Швейцарии, Японии и объединенная команда Кореи.

Российские хоккеистки выступают на Олимпиаде-2018 в статусе олимпийских атлетов из России. Женский олимпийский хоккейный турнир завершится 22 февраля.
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