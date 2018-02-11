Женская хоккейная сборная России с поражения от Канады стартовала на Олимпиаде
Женская хоккейная сборная России с разгромного поражения от Канады стартовала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Матч завершился со счётом 5:0 в пользу канадской команды.
В составе победителей по дублю оформили Ребекка Джонстон и Мелоди Дауст, ещё одну шайбу забросила Хэйли Ирвин.
После пятой шайбы на последнем рубеже российской сборной произошла замена. Вместо отразившей 33 броска Надежды Морозовой в воротах появилась Надежда Александрова, которой в оставшееся время удалось оставить ворота сухими. Канадская команда перебросала cборную России со счётом 47−18.
Во втором туре подопечные Алексея Чистякова встретятся с командой США (13 февраля). При любом завершении группового турнира сборная России продолжит борьбу за медали олимпийского турнира. Согласно регламенту соревнований, из группы A в медальный раунд выходят все четыре команды: первые две — в полуфинал, вторые две — в четвертьфинал.
В первом поединке игрового дня США нанесли поражение Финляндии — 3:1.
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|Лаура Шулер
|Алексей Чистяков
|Дебьен А-Р.
|Морозова Н. 50:44 (Александрова Н. 50:44)
|1-й период
|Ангелина Гончаренко
|01:09
|Людмила Белякова
|11:00
|2-й период
|21:55
|Ребекка Джонстон (Б. Дженнер, Д. Солнье)
|Екатерина Лобова
|24:05
|24:13
|Халей Ирвин (Р. Джонстон)
|Нина Пирогова
|29:25
|35:58
|Мелоди Дауст (М. Агоста-Марсиано, М-Ф. Пулен)
|36:58
|Ребекка Джонстон
|Фануза Кадирова
|39:54
|3-й период
|42:44
|Сара Нерс
|Мария Баталова
|47:07
|Ангелина Гончаренко
|48:17
|48:41
|Ребекка Джонстон (Б. Лакетт, М-Ф. Пулен)
|50:44
|Мелоди Дауст (М-Ф. Пулен)
|0
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0