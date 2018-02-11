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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
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11 февраля 2018, 17:22 | Хоккей | Чемпионат.com

Женская хоккейная сборная России с поражения от Канады стартовала на Олимпиаде

Женская хоккейная сборная России с разгромного поражения от Канады стартовала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Матч завершился со счётом 5:0 в пользу канадской команды.

В составе победителей по дублю оформили Ребекка Джонстон и Мелоди Дауст, ещё одну шайбу забросила Хэйли Ирвин.

После пятой шайбы на последнем рубеже российской сборной произошла замена. Вместо отразившей 33 броска Надежды Морозовой в воротах появилась Надежда Александрова, которой в оставшееся время удалось оставить ворота сухими. Канадская команда перебросала cборную России со счётом 47−18.

Во втором туре подопечные Алексея Чистякова встретятся с командой США (13 февраля). При любом завершении группового турнира сборная России продолжит борьбу за медали олимпийского турнира. Согласно регламенту соревнований, из группы A в медальный раунд выходят все четыре команды: первые две — в полуфинал, вторые две — в четвертьфинал.

В первом поединке игрового дня США нанесли поражение Финляндии — 3:1.
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11 Февраля, 15:10 Группа A Kwandong Hockey Centre
Канада 5:0
(0:0, 3:0, 2:0)
Россия
Главные тренеры
Лаура Шулер Алексей Чистяков
Вратари
Дебьен А-Р. Морозова Н. 50:44 (Александрова Н. 50:44)
1-й период
Ангелина Гончаренко 01:09
Людмила Белякова 11:00
2-й период
21:55 Ребекка Джонстон (Б. Дженнер, Д. Солнье)
Екатерина Лобова 24:05
24:13 Халей Ирвин (Р. Джонстон)
Нина Пирогова 29:25
35:58 Мелоди Дауст (М. Агоста-Марсиано, М-Ф. Пулен)
36:58 Ребекка Джонстон
Фануза Кадирова 39:54
3-й период
42:44 Сара Нерс
Мария Баталова 47:07
Ангелина Гончаренко 48:17
48:41 Ребекка Джонстон (Б. Лакетт, М-Ф. Пулен)
50:44 Мелоди Дауст (М-Ф. Пулен)
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи

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