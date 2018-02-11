Женская хоккейная сборная России с поражения от Канады стартовала на Олимпиаде

Матч завершился со счётом 5:0 в пользу канадской команды.

В составе победителей по дублю оформили Ребекка Джонстон и Мелоди Дауст, ещё одну шайбу забросила Хэйли Ирвин.

После пятой шайбы на последнем рубеже российской сборной произошла замена. Вместо отразившей 33 броска Надежды Морозовой в воротах появилась Надежда Александрова, которой в оставшееся время удалось оставить ворота сухими. Канадская команда перебросала cборную России со счётом 47−18.

Во втором туре подопечные Алексея Чистякова встретятся с командой США (13 февраля). При любом завершении группового турнира сборная России продолжит борьбу за медали олимпийского турнира. Согласно регламенту соревнований, из группы A в медальный раунд выходят все четыре команды: первые две — в полуфинал, вторые две — в четвертьфинал.

В первом поединке игрового дня США нанесли поражение Финляндии — 3:1.

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