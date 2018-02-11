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11 февраля 2018, 17:17 | Лыжный спорт | Vesti.kz

Галышева: Пока не осознаю, что выиграла медаль, но я счастлива. Спасибо команде и Казахстану!

Казахстанская фристайлистка Юлия Галышева прокомментировала завоевание бронзовой медали в могуле на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Пока ничего не ощущаю. Еще не осознаю, что это медаль Олимпийских игр, но я точно знаю, что я счастлива и рада. Спасибо моей команде и стране за поддержку. Очень боялась остаться четвертой — лучше быть пятой, чем с “деревянной” медалью», — сказала Галышева.

Напомним, медаль Галышевой стала первой для Казахстана на Олимпиаде-2018. В финальные соревнования фристайлистка отобралась с первой же квалификации.

В первом финальном раунде Галышева показала седьмой результат, набрав 75,10 балла. Во втором казахстанка улучшила свой результат — 76,81 балла — и с шестого места пробилась в шестерку сильнейших, где продолжила борьбу за медали.

В третьем финальном раунде Галышева стартовала первой и за свой проезд получила 77,40 балла, показав свой лучший результат на текущих соревнованиях. Таким образом, она заняла итоговое место третье место.

Для 25-летней Галышевой эта третья Олимпиада в карьере: в 2010 году она была 11-й, а в 2014-м — седьмой.

Игры продлятся до 25-го февраля.
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