Фристайлистка Рахимова не планирует выступать на ОИ-2022

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Ранее российские спортсменки Марика Петархия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова не сумели попасть в главный финал соревнований в могуле на Играх в Пхёнчхане.

«У некоторых здесь программа проще, чем у меня. У меня была допущена ошибка после первого трамплина. По поводу Пекина — не знаю, больше склоняюсь к тому, что нет, возраст же еще (Рахимовой 28 лет. — Прим. ТАСС). Здесь же я проиграла себе, а не соперницам», — сказала Рахимова.

Рахимова является заслуженным мастером спорта РФ, она принимала участие в Олимпийских играх 2010, 2014 и 2018 годов.