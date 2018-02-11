Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 3 0 1
2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32522668/
11 февраля 2018, 17:14 | Лыжный спорт | ТАСС

Фристайлистка Рахимова не планирует выступать на ОИ-2022

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Регина Рахимова не планирует выступать на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Ранее российские спортсменки Марика Петархия, Регина Рахимова и Екатерина Столярова не сумели попасть в главный финал соревнований в могуле на Играх в Пхёнчхане.

«У некоторых здесь программа проще, чем у меня. У меня была допущена ошибка после первого трамплина. По поводу Пекина — не знаю, больше склоняюсь к тому, что нет, возраст же еще (Рахимовой 28 лет. — Прим. ТАСС). Здесь же я проиграла себе, а не соперницам», — сказала Рахимова.

Рахимова является заслуженным мастером спорта РФ, она принимала участие в Олимпийских играх 2010, 2014 и 2018 годов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Столярова: Я недовольна судейством в финале Олимпийских игр

Столярова: Я недовольна судейством в финале Олимпийских игр

ПХЕНЧХАН, 11 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Российская фристайлистка Екатерина Столярова, выступающая в дисциплине могул, заявила, что она осталась недовольна уровнем судейства в финале Олимпиады в Пхенчхане.
Еще 7 новостей  

"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Первая в истории Олимпийских игр дисквалификация за допинг случилась в 1968 году. Что употребил дисквалифицированный спортсмен?