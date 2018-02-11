Павличенко связал неудачное выступление на ОИ с конфликтом его личного тренера с Демченко

В воскресенье по итогам решающей попытки Павличенко занял 14-е место. Лучшим из россиян стал Роман Репилов, показавший восьмой результат.

«Мне не удалось успешно выступить на этих Олимпийских играх, потому что по решению тренерского штаба мне пришлось выкатывать сани Романа Репилова, — сказал Павличенко. — С самого начала сезона у меня все складывалось не так, как должно быть. У меня есть отличные сани, на которых я езжу быстро, но мне приходилось выкатывать другие сани. Возможная причина моих неудач в испортившихся отношениях между моим тренером и главным тренером национальной команды Демченко».

«Ничего не имею против Романа Репилова, он мой друг, я желаю ему всегда только побед, но все обстоит именно так. Я хотел рассказать об этом после Олимпийских игр, этот момент настал», — добавил спортсмен.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.