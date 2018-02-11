Биатлонист Пайффер перед победной гонкой на ОИ потерял ключи и упал с лестницы

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Пайффер выиграл спринтерскую гонку и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом, в его активе серебро Игр-2014 в Сочи в эстафете. Также спортсмен является четырехкратным чемпионом мира, причем только одно золото мировых первенств он завоевал в личной гонке, став первым в спринте в 2011 году.

«Сегодня утром я решил пробежаться и после — отправился на стрельбище, однако когда пришел на стадион, то обнаружил, что не могу найти ключи от хранилища для винтовки, — рассказал он. — Тогда я подумал: «Что ж, день начинается удачно».

«Однако это было еще не все: уже днем я умудрился упасть с лестницы рядом с вакс-кабинами. В итоге я повредил себе локоть, который все еще побаливает. Так что день задался великолепно», — рассказал Пайффер.

Спортсмен рассказал, что победа для него стала огромным сюрпризом, поскольку он не ожидал, что лидеры сезона Мартен Фуркад и Йоханнес Бё не сумеют побороться за высокие места.

«Я до сих пор не могу понять, как в итоге я победил. Мартен и Йоханнес доминировали на протяжении всего сезона, причем как в скорости, так и в стрельбе, так что я не ожидал, что возможно оказаться впереди них, особенно мне. Но иногда так случается, что олимпийский результат получается достаточно необычным», — добавил он.