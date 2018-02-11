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11 февраля 2018, 17:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Пайффер: Всегда верил, что Шипулин чист. Хочется понять, почему его нет на Играх

Олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхёнчхане в мужском биатлонном спринте немец Арнд Пайффер прокомментировал недопуск россиянина Антона Шипулина до участия в Олимпиаде.

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© AFP 2018

«Знаю Антона много лет, с юношеского чемпионата 2008 года. Антон — отличный спортсмен, он не показывает аномально высокие результаты только на крупных турнирах, он стабилен. Всегда верил, что Шипулин — чистый спортсмен. Я не знаю, почему его тут нет. Думаю, ему очень трудно, потому что Антон тоже ничего не понимает. Очень хотелось бы получить объяснение. В биатлонной семье это большой вопрос», — передаёт слова Пайффера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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Биатлон

Шипастая роза ветров

Шипастая роза ветров

И у победителей, и у проигравших, да и у всех, кто побывал в биатлонном центре «Альпензия» на мужском спринте, было одно общее и, безусловно, главное ощущение. Лютый холод. Правда, одним душу согревала радость успеха, а другим только и оставалось, что хладнокровно размышлять о причинах неудачи.
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