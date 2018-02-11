Пайффер: Всегда верил, что Шипулин чист. Хочется понять, почему его нет на Играх

«Знаю Антона много лет, с юношеского чемпионата 2008 года. Антон — отличный спортсмен, он не показывает аномально высокие результаты только на крупных турнирах, он стабилен. Всегда верил, что Шипулин — чистый спортсмен. Я не знаю, почему его тут нет. Думаю, ему очень трудно, потому что Антон тоже ничего не понимает. Очень хотелось бы получить объяснение. В биатлонной семье это большой вопрос», — передаёт слова Пайффера корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.