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11 февраля 2018, 17:09 | Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Максимов — о слезах Елистратова: Семён не плакал, а радовался. Мужчины не плачут

Главный тренер сборной России по шорт-треку Андрей Максимов прокомментировал выступление Семёна Елистратова на дистанции 1500 метров в шорт-треке на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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27-летний спортсмен финишировал третьим и затем заплакал.

«Мужчины не плачут, они огорчаются или радуются. Семён не плакал, а радовался. Эмоции нас перехлёстывали обоих, но мы просто хотели наслаждаться приятным моментом.

Что касается оставшихся дистанций, то всё будет зависеть от того, как Семён сам себя подготовит психологически. Соревнования на дистанции 1500 метров прошли, мы сделали выводы, проанализировали ошибки, и теперь ему нужно переключиться на новые забеги. Надеюсь, будет всё хорошо.

Важно ещё помнить, что в шорт-треке никому невозможно победить без доли везения. На чемпионате мира в Нидерландах мы были хорошо готовы, но нам не повезло. На Олимпийских играх удача оказалась на нашей стороне, но всё ещё впереди», — передаёт слова Максимова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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