Французская фристайлистка Лаффон выиграла золото в могуле на Олимпиаде в Пхёнчхане
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Французская фристайлистка Перрин Лаффон завоевала золотую медаль в дисциплине могул на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
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В главном финале она заняла первое место, набрав 78,65 балла. Для французских спортсменов эта медаль стала первой на Играх в Пхёнчхане.
Второе место заняла канадка Жюстин
19-летняя Лаффон впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. На Играх в Сочи она заняла 14-е место. Также француженка является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.
Российские спортсменки, выступающие на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, не смогли пробиться в решающий раунд соревнований. Марика Петрахия выбыла из борьбы после первого финала, Регина Рахимова и Екатерина Столярова — после второго.
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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