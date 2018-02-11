Французская фристайлистка Лаффон выиграла золото в могуле на Олимпиаде в Пхёнчхане

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В главном финале она заняла первое место, набрав 78,65 балла. Для французских спортсменов эта медаль стала первой на Играх в Пхёнчхане.

Второе место заняла канадка Жюстин Дюфур-Лапуант (78,56), которая выиграла золото в могуле на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Третьей стала казахстанская спортсменка Юлия Галышева (77,40), которая принесла первую медаль Игр в Пхёнчхане сборной Казахстана.

19-летняя Лаффон впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. На Играх в Сочи она заняла 14-е место. Также француженка является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

Российские спортсменки, выступающие на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, не смогли пробиться в решающий раунд соревнований. Марика Петрахия выбыла из борьбы после первого финала, Регина Рахимова и Екатерина Столярова — после второго.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.