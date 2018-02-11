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11 февраля 2018, 16:46 | Лыжный спорт | ТАСС

Французская фристайлистка Лаффон выиграла золото в могуле на Олимпиаде в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 11 февраля. /ТАСС/. Французская фристайлистка Перрин Лаффон завоевала золотую медаль в дисциплине могул на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

В главном финале она заняла первое место, набрав 78,65 балла. Для французских спортсменов эта медаль стала первой на Играх в Пхёнчхане.

Второе место заняла канадка Жюстин Дюфур-Лапуант (78,56), которая выиграла золото в могуле на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Третьей стала казахстанская спортсменка Юлия Галышева (77,40), которая принесла первую медаль Игр в Пхёнчхане сборной Казахстана.

19-летняя Лаффон впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. На Играх в Сочи она заняла 14-е место. Также француженка является серебряным призером чемпионата мира 2017 года.

Российские спортсменки, выступающие на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России, не смогли пробиться в решающий раунд соревнований. Марика Петрахия выбыла из борьбы после первого финала, Регина Рахимова и Екатерина Столярова — после второго.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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