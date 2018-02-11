Гляйршер — олимпийский чемпион Пхенчхана, Репилов и Лох — без медали
Австриец Давид Гляйршер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в состязаниях одиночек.
Серебро завоевал Кристофер Маздзер из США, а бронзу — Йоханнес Людвиг из Германии. Лучший из россиян Роман Репилов после двух попыток шел вторым, но неудачно исполнил третью и в итоге стал восьмым.
Еще двое представителей России, Степан Федоров и Семен Павличенко заняли 13-е и 14-е места соответственно.
Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох провалил финальную, четвертую попытку и остался без медали, хотя перед ней занимал первое место.
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