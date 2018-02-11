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Серебро завоевал Кристофер Маздзер из США, а бронзу — Йоханнес Людвиг из Германии. Лучший из россиян Роман Репилов после двух попыток шел вторым, но неудачно исполнил третью и в итоге стал восьмым.

Еще двое представителей России, Степан Федоров и Семен Павличенко заняли 13-е и 14-е места соответственно.

Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох провалил финальную, четвертую попытку и остался без медали, хотя перед ней занимал первое место.