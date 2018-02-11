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Летние игры в Пхёнчхане
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2 Нидерланды 2 2 1
11 Россия 0 0 1
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11 февраля 2018, 16:39 | Бобслей, сани, скелетон | Спорт-Экспресс

Гляйршер — олимпийский чемпион Пхенчхана, Репилов и Лох — без медали

Австриец Давид Гляйршер стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в состязаниях одиночек.

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© AFP 2018

Серебро завоевал Кристофер Маздзер из США, а бронзу — Йоханнес Людвиг из Германии. Лучший из россиян Роман Репилов после двух попыток шел вторым, но неудачно исполнил третью и в итоге стал восьмым.

Еще двое представителей России, Степан Федоров и Семен Павличенко заняли 13-е и 14-е места соответственно.

Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох провалил финальную, четвертую попытку и остался без медали, хотя перед ней занимал первое место.
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