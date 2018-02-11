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11 февраля 2018, 16:38 | Лыжный спорт | Прессбол

Сергей Долидович: Сошел с дистанции из-за проблем с бронхами. Хочется верить, у меня только с дыханием проблемы

Сергей Долидович, не сумевший пройти дистанцию мужского скиатлона, прокомментировал причину схода в Фейсбуке. Белорус, выступающий на своей седьмой Олимпиаде, не добрался до отметки 4,63 километра.

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© РИА "Новости"

Сошел сегодня с дистанции из-за проблем с бронхами и всем, что с этим связано. Сейчас чувствую себя нормально. Жаль только, что подвел всех, кто за меня болеет. Это мои старые болячки. Когда температура ниже -15, стараюсь не бегать. На стадионе было -12, на дальней точке уже -17. Плюс ветер.

Если и дальше будет такой мороз, то будет тяжеловато, но надеюсь на лучшее. Ну и хочется верить, что у меня только с дыханием проблемы. :) Следующая гонка 16 февраля, время на восстановление есть. Верю, что дальше будет лучше! Всем спасибо за поддержку! —  написал Долидович.
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