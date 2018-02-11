Казахстан завоевал первую медаль на Олимпиаде-2018
Сегодня на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) у фристайлисток прошли соревнования в могуле, сообщает Sports.kz.
Казахстанка Юлия Галышева показала седьмой результат на первом финальном этапе — 75.10 балла (дальше прошли двенадцать спортсменок).
На втором этапе она стала шестой (последняя проходная позиция в третий финальный раунд) с суммой в 76.81 балла.
На третьем финальном этапе Галышева вместе с пятью другими участницами — Анди Ноде, Жюстин
Юлия набрала 77.40 балла и стала бронзовым призером. Олимпийской чемпионкой стала Лафонт (78.65), «серебро» у
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