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Летние игры в Пхёнчхане
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11 февраля 2018, 16:37 | Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстан завоевал первую медаль на Олимпиаде-2018

Сегодня на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) у фристайлисток прошли соревнования в могуле, сообщает Sports.kz.

Казахстанка Юлия Галышева показала седьмой результат на первом финальном этапе — 75.10 балла (дальше прошли двенадцать спортсменок).

На втором этапе она стала шестой (последняя проходная позиция в третий финальный раунд) с суммой в 76.81 балла.

На третьем финальном этапе Галышева вместе с пятью другими участницами — Анди Ноде, Жюстин Дюфуа-Лапуант (обе — Канада), Бриттни Кокс, Джакарой Энтони (обе — Австралия) и Перрен Лафонт (Франция) боролась уже непосредственно за медали.

Юлия набрала 77.40 балла и стала бронзовым призером. Олимпийской чемпионкой стала Лафонт (78.65), «серебро» у Дюфуа-Лапуант (78.56).
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