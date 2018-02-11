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11 февраля 2018, 16:27 | Олимпизм | Prosports.kz

Олимпиада-2018. Расписание выступлений казахстанцев на 12 февраля

Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков поборются за награды в могуле.

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Prosports.kz предлагаем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх-2018 в понедельник, 12 февраля.

Два наших фристайлиста Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков выступят в финале индивидуального могула, где имеют реальные шансы завоевать награды.

Первой из наших конькобежцев Екатерина Айдова опробует олимпийский овал на дистанции 1500 м.

Биатлонистки Галина Вишневская и Дарья Усанова попытаются совершить прорыв в результатах в гонке преследования.

Горнолыжница Мария Григорова выступит в гигантском слаломе, будем держать кулаки, чтобы она завершила обе свои попытки.

Кроме того, завершится командный турнир у фигуристов. Пройдут полуфиналы у керлеров в дабл-миксте. Разыграют комплект наград сноубордистки в слоупстайле. Проведут первые две попытки саночницы. Не забудем и о женском хоккейном турнире.

Горные лыжи

7:15 Женщины, гигантский слалом.

Мария Григорова.

Фристайл

18:00 Могул, мужчины, финал.

Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков.

Биатлон

16:10 Женщины, гонка преследования.

Галина Вишневская, Дарья Усанова.

18:00 Мужчины, гонка преследования.

Роман Еремин.

Конькобежный спорт

18:30 Женщины, 1500 м.

Екатерина Айдова.

Время Астаны
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