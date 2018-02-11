Олимпиада-2018. Расписание выступлений казахстанцев на 12 февраля
Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков поборются за награды в могуле.
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Prosports.kz предлагаем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на зимних Олимпийских играх-2018 в понедельник, 12 февраля.
Два наших фристайлиста Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков выступят в финале индивидуального могула, где имеют реальные шансы завоевать награды.
Первой из наших конькобежцев Екатерина Айдова опробует олимпийский овал на дистанции 1500 м.
Биатлонистки Галина Вишневская и Дарья Усанова попытаются совершить прорыв в результатах в гонке преследования.
Горнолыжница Мария Григорова выступит в гигантском слаломе, будем держать кулаки, чтобы она завершила обе свои попытки.
Кроме того, завершится командный турнир у фигуристов. Пройдут полуфиналы у керлеров в
Горные лыжи
7:15 Женщины, гигантский слалом.
Мария Григорова.
Фристайл
18:00 Могул, мужчины, финал.
Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков.
Биатлон
16:10 Женщины, гонка преследования.
Галина Вишневская, Дарья Усанова.
18:00 Мужчины, гонка преследования.
Роман Еремин.
Конькобежный спорт
18:30 Женщины, 1500 м.
Екатерина Айдова.
Время Астаны
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